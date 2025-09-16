Jujuy al d\u00eda \u00ae - A trav\u00e9s de un stand interactivo, y en articulaci\u00f3n con distintas instituciones provinciales y municipales, se ofrecieron herramientas y orientaci\u00f3n para que la comunidad pueda conocer sus derechos, acceder a redes de contenci\u00f3n y saber d\u00f3nde recurrir en caso de atravesar una situaci\u00f3n de violencia. En el marco del programa \u201cLa Muni junto a Vos\u201d, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades particip\u00f3 en la localidad de Reyes de una actividad donde se brind\u00f3 informaci\u00f3n para vecinos y vecinas sobre los servicios disponibles con los que cuenta el Gobierno de Jujuy. Jornada de prevenci\u00f3n en Reyes Se record\u00f3 que el acompa\u00f1amiento es gratuito, confidencial y accesible para las mujeres y personas de la diversidad que lo necesiten. Para ello, se encuentra disponible la l\u00ednea provincial 0800 888 4363, como as\u00ed tambi\u00e9n los 19 Centros de Atenci\u00f3n a Mujeres en Situaci\u00f3n de Violencia que se encuentran distribuidos en toda la provincia. Estos dispositivos cuentan con profesionales del trabajo social, la abogac\u00eda y la psicolog\u00eda quienes acompa\u00f1an el proceso con terapias psicol\u00f3gicas y asesoramiento legal gratuitos. De esta manera, la iniciativa reafirma el compromiso de seguir construyendo espacios de cercan\u00eda, informaci\u00f3n y acompa\u00f1amiento, con el objetivo de garantizar el derecho a una vida libre de violencias para todas las personas. Particip\u00f3 de esta jornada Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoci\u00f3n de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.