Inauguraron el Predio Ganadero Matilde “Mateo” Portal en Palma Sola

Jujuy al día ® – El Gobierno de Jujuy junto a la Municipalidad de Palma Sola inauguraron el Predio Ganadero Matilde “Mateo” Portal, una obra clave para el fortalecimiento de la ganadería en el este de la provincia.

El nuevo espacio permitirá desarrollar exposiciones, remates, capacitaciones y diversas tareas de manejo y sanidad animal, ofreciendo condiciones modernas y seguras para productores y trabajadores del sector. Asimismo, se convertirá en un ámbito de encuentro y formación, potenciando el desarrollo sostenible de la actividad ganadera en toda la provincia.

“Esto es fruto del esfuerzo conjunto de nuestros productores y del Gobierno de la provincia. Este es el camino que queremos seguir, un trabajo articulado que nos permite crecer de manera sustentable y con un Estado presente, como lo necesitan y merecen los jujeños”, expresó el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, quien además destacó que cada una de estas acciones forman parte de la transformación de la matriz productiva provincial.

En ese sentido, Abud anunció la continuidad de inversiones estratégicas: “Vamos a seguir con obras como el matadero y el centro genético. Queremos que todos se sientan orgullosos de ser jujeños. Cada obra, cada proyecto, es un paso hacia adelante en ese gran objetivo”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos, señaló que el predio responde a un reclamo histórico de instituciones y productores de la zona, constituyéndose en un punto estratégico para el crecimiento de la ganadería a nivel provincial. “Hace dos campañas nos enfrentamos a una fuerte sequía.

Estuvimos presentes recorriendo cada finca, atendiendo la citricultura y la ganadería, brindando asistencia con camiones, asesoramiento técnico y todas las herramientas necesarias para superar la emergencia”, recordó.Ríos subrayó además que esta inversión refleja la importancia de la ganadería en la región y el impacto que tendrá en la competitividad y el acompañamiento a los productores.

“Queremos que se sientan orgullosos de ser productores y jujeños. En Palma Sola vemos un gran potencial ganadero y también estamos avanzando en obras importantes, como el revestimiento de canales, que mejoran la eficiencia y el aprovechamiento del agua. Cuando nos ponemos de acuerdo, salen grandes cosas.

El consorcio de Palma Sola es un claro ejemplo de ello y va a ser una referencia para toda la provincia”.El acto contó con la participación del intendente de Palma Sola, Francisco Vaquera; los directores de Desarrollo Ganadero, Juan Casasco; de Desarrollo Agrícola y Forestal, María Emilia Deiana; el secretario de Energía, Mario Pizarro; además de productores locales que celebraron la puesta en marcha de este espacio tan esperado.