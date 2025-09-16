Jujuy al d\u00eda \u00ae - No es novedad que los juicios en la Argentina suelen demorar una vida y la vor\u00e1gine de temas hace que algunos casos que fueron pol\u00e9micos y medi\u00e1ticos en su momento pasen al caj\u00f3n del olvido. Uno de estos hechos que podr\u00eda quedar en la nada es el presunto fraude con el otorgamiento de fondos por parte del gobierno kirchnerista a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA), en principio destinados al extinto programa F\u00fatbol para Todos. Esto se materializar\u00eda a partir del pedido de absoluci\u00f3n para el entonces coordinador del programa, Gabriel Mariotto, por parte del fiscal federal Miguel \u00c1ngel Osorio, que a su vez reclam\u00f3 leves penas de ejecuci\u00f3n condicional para los exjefes de Gabinete An\u00edbal Fern\u00e1ndez y Jorge Capitanich. Es muy frustrante observar que tras una d\u00e9cada del hecho investigado, fuentes tribunalicias especulen con la posibilidad cierta de que los funcionarios mencionados puedan quedar fuera del caso, al tiempo que se sostenga con liviandad la teor\u00eda de que los fondos p\u00fablicos dejan de serlo cuando ingresan a una instituci\u00f3n como la AFA y que, por eso, no estar\u00edamos ante un fraude a la administraci\u00f3n p\u00fablica. La legisladora porte\u00f1a Graciela Oca\u00f1a present\u00f3 en su momento la denuncia por malversaci\u00f3n de fondos y, espec\u00edficamente, advirti\u00f3 sobre la entrega de 6 mil millones de pesos a la AFA sin ning\u00fan tipo de control. Posteriormente, de acuerdo con la denuncia, la AFA otorgaba a los clubes cheques con la indicaci\u00f3n expresa de d\u00f3nde cambiarlos, como por ejemplo cooperativas y financieras ligadas a dirigentes de la entidad rectora del f\u00fatbol local. Osorio solo pidi\u00f3 condenas en suspenso para Luis Segura, expresidente de la AFA, a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n; para Carlos Alberto Pandolfi, extesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), a un a\u00f1o; para Norberto Monteleone, exgerente general de ese sindicato, a un a\u00f1o, y para Natale Antonio Rigano, CEO de la firma Iveco, a dos a\u00f1os. Ser\u00eda realmente importante que este caso tan opaco, con un perfil de defraudaci\u00f3n al Estado y un supuesto turbio manejo de fondos que, por arte de magia, seg\u00fan la versi\u00f3n judicial, habr\u00edan dejado de ser p\u00fablicos, no quede en \u201cagua de borrajas\u201d y se resuelva como corresponde en un Estado de Derecho con toda la fuerza de la ley y con un tan contundente como ejemplar freno a la impunidad. Fuente