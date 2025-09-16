Tras meses de repunte en las compraventas gracias a un renovado acceso al financiamiento, el encarecimiento de los pr\u00e9stamos y requisitos m\u00e1s exigentes complican el panorama Jujuy al d\u00eda \u00ae - Luego de un a\u00f1o donde el cr\u00e9dito impuls\u00f3 fuertemente el mercado inmobiliario, el aumento de tasas empieza restringiendo el acceso a hipotecas y el sector ve una amenaza latente de enfriamiento de la din\u00e1mica de compraventas. Durante los \u00faltimos 40 a\u00f1os, la oferta bancaria de este tipo de financiamiento estuvo limitada a per\u00edodos breves, intercalados con lapsos m\u00e1s extensos en los que desapareci\u00f3 por completo. El \u00faltimo ciclo prolongado de cr\u00e9dito tuvo lugar a fines de la d\u00e9cada de 1990. Despu\u00e9s de m\u00e1s de 15 a\u00f1os, se abri\u00f3 una nueva ventana, corta, entre 2016 y 2018. Reci\u00e9n en mayo de 2024, seis a\u00f1os despu\u00e9s, la mayor\u00eda de los bancos incorpor\u00f3 nuevamente las hipotecas a su lista de productos. El impacto fue notorio: seg\u00fan los \u00faltimos datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, durante julio se contabilizaron 1.393 escrituras formalizadas con hipoteca, lo que signific\u00f3 un incremento del 519,1% frente al mismo mes del a\u00f1o anterior. En el acumulado de los primeros siete meses de 2025, la cantidad de operaciones con cr\u00e9dito hipotecario lleg\u00f3 a 8.003. Sin embargo, de acuerdo a Reporte Inmobiliario, \u201cese renacer hipotecario, recibido con entusiasmo por todo el mercado, hoy enfrenta una nueva amenaza. El progresivo aumento de tasas implementado por los bancos a lo largo de 2025 \u2014acentuado en las \u00faltimas semanas por la volatilidad cambiaria\u2014 encarece el financiamiento y limita el acceso de los potenciales compradores". \u201cM\u00e1s all\u00e1 de las razones de pol\u00edtica econ\u00f3mica y\/o de expectativas sobre la pol\u00edtica que confluyen en el endurecimiento de las condiciones de financiamiento hipotecario de la mayor\u00eda de las entidades financieras, la consecuencia es clara: una desaceleraci\u00f3n en la din\u00e1mica del mercado mientras persistan estas condiciones", a\u00f1adieron en su informe. La tasa promedio vigente en la mayor\u00eda de los bancos privados que impulsaron el reciente crecimiento en la venta de viviendas provoca que el ingreso requerido para obtener el mismo monto de cr\u00e9dito sea dos veces y media superior al exigido un a\u00f1o atr\u00e1s. El costo de financiamiento promedio para este tipo de pr\u00e9stamos supera el 10% y, seg\u00fan el economista especializado en el sector, Andr\u00e9s Salinas, aun as\u00ed los bancos est\u00e1n colapsando de consultas y tr\u00e1mites de apertura. \u201cSiguen subiendo la tasa y mitigando el riesgo siendo m\u00e1s selectivos\u201d, afirm\u00f3. \u201cEn contraste con el fuerte encarecimiento de las hipotecas en el sistema privado, el Banco Naci\u00f3n sobresale por mantener vigente una l\u00ednea de financiamiento hipotecario a clientes con una tasa del 4,5% anual sobre UVA. En un escenario de alzas generalizadas, esta pol\u00edtica lo posiciona como el actor m\u00e1s competitivo del mercado, capaz de captar una porci\u00f3n creciente de la demanda, al ofrecer la alternativa m\u00e1s accesible en t\u00e9rminos de costo financiero", indic\u00f3 Reporte Inmobiliario. Sin embargo, Tom\u00e1s Oubi\u00f1a, especialista en el mercado inmobiliario, se\u00f1al\u00f3 en sus redes sociales que el BNA endureci\u00f3 las condiciones y subi\u00f3 de manera significativa el puntaje m\u00ednimo de scoring crediticio que exige para otorgar cr\u00e9ditos hipotecarios. El scoring bancario es una evaluaci\u00f3n interna que realizan las entidades financieras para determinar la capacidad de pago de cada persona interesada en acceder a un cr\u00e9dito. \u201cHasta hace poco, el Banco Naci\u00f3n establec\u00eda como requisito un puntaje m\u00ednimo de 450 puntos para acceder a un pr\u00e9stamo hipotecario. Este umbral permit\u00eda que cualquier persona sin deudas, fuera del Veraz y con una tarjeta de cr\u00e9dito activa pudiera calificar\u201d, explic\u00f3. Ahora, dijo Oubi\u00f1a, el nuevo m\u00ednimo se elev\u00f3 a 909 puntos. Para alcanzar este nivel es necesario contar con ingresos muy altos, un flujo elevado de gastos mediante tarjetas y un historial crediticio impecable. En la pr\u00e1ctica, quienes tienen salarios promedio y consumos normales con tarjeta encuentran ahora mayores dificultades para cumplir las nuevas condiciones de acceso a la vivienda v\u00eda cr\u00e9dito hipotecario. \u201cEstamos ante el fin del cr\u00e9dito hipotecario\u201d, dijo el analista. En el sector persiste la duda sobre si este escenario es pasajero y se ajustar\u00e1 una vez despejada la incertidumbre electoral, o si constituye el inicio de un nuevo ciclo de retracci\u00f3n hipotecaria. Mientras tanto, el mercado atraviesa un proceso de reacomodamiento. Fuente