    martes, septiembre 16

    El Centro Deportivo, Social y Cultural da la bienvenida a la primavera

    Desarrollo Humano invita a instituciones que trabajan con discapacidad a la jornada “Bienvenida Primavera”, el 22/9 en el Polideportivo UNJu

    Jujuy al día ® – El Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Centro Deportivo, Social y Cultural, invita a todas las instituciones que trabajan con Personas con Discapacidad a participar de la jornada “Bienvenida Primavera”, una celebración pensada para compartir y dar la bienvenida a la estación más colorida del año.

    La actividad tendrá lugar el próximo:

    Lunes 22 de septiembre de 2025

    Polideportivo UNJu

    De 9:00 a 12:00 horas

    Para participar y sumar tu institución, inscribite al: 388 4612357

    En esta edición, se propone un premio especial a la mesa más creativa, que reconocerá a la institución que logre presentar, de manera original, la mayor variedad de materiales reciclados. Esta iniciativa busca promover el trabajo en equipo, la conciencia ambiental y la expresión artística en un marco de alegría y encuentro comunitario.

