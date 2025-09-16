El Centro Deportivo, Social y Cultural da la bienvenida a la primavera

Desarrollo Humano invita a instituciones que trabajan con discapacidad a la jornada “Bienvenida Primavera”, el 22/9 en el Polideportivo UNJu

Jujuy al día ® – El Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Centro Deportivo, Social y Cultural, invita a todas las instituciones que trabajan con Personas con Discapacidad a participar de la jornada “Bienvenida Primavera”, una celebración pensada para compartir y dar la bienvenida a la estación más colorida del año.

La actividad tendrá lugar el próximo:

Lunes 22 de septiembre de 2025

Polideportivo UNJu

De 9:00 a 12:00 horas

Para participar y sumar tu institución, inscribite al: 388 4612357

En esta edición, se propone un premio especial a la mesa más creativa, que reconocerá a la institución que logre presentar, de manera original, la mayor variedad de materiales reciclados. Esta iniciativa busca promover el trabajo en equipo, la conciencia ambiental y la expresión artística en un marco de alegría y encuentro comunitario.