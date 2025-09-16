El costo de crianza arroj\u00f3 que, en agosto, los hogares necesitaron entre $432.161 y $542.183 para cubrir los gastos de un ni\u00f1o. Jujuy al d\u00eda \u00ae - La canasta de crianza subi\u00f3 1% en agosto respecto al mes anterior, y estuvo por debajo de la inflaci\u00f3n registrada en ese mes (+1,9%), seg\u00fan inform\u00f3 el Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Censos (INDEC). El costo de crianza arroj\u00f3 que, en agosto, los hogares necesitaron entre $432.161 y $542.183 para cubrir los gastos de un ni\u00f1o. Esta leve suba se da despu\u00e9s de marcar 4% en julio, tras dos meses pr\u00e1cticamente sin variaciones. En agosto, para la crianza de: un reci\u00e9n nacido menor a un a\u00f1o se necesitaron $432.161; para ni\u00f1os de 1 a 3 a\u00f1os debieron destinar $513.406; para los de 4 a 5 a\u00f1os el costo fue de $430.996; y para franja de 6 a 12 a\u00f1os, dio un monto total que ascendi\u00f3 a $542.183. El costo est\u00e1 compuesto por bienes y servicios, as\u00ed como los costos de cuidado (salario de personal dom\u00e9stico). \u00bfQu\u00e9 es la canasta de crianza? La canasta de crianza, lanzada por el INDEC en marzo de 2024, mide los costos asociados a la crianza de ni\u00f1os y adolescentes hasta los 12 a\u00f1os. Toma en consideraci\u00f3n los gastos en bienes y servicios como alimentaci\u00f3n, vestimenta, vivienda, transporte y salud, as\u00ed como los costos de cuidado, basados en el tiempo dedicado a estas tareas y valorados seg\u00fan la categor\u00eda de "Asistencia y cuidado de personas" del R\u00e9gimen de Trabajo de Casas Particulares. Su implementaci\u00f3n tiene el objetivo de visibilizar los costos econ\u00f3micos vinculados a las tareas de cuidado, tradicionalmente no remuneradas, y es utilizada como referencia en procesos judiciales para la determinaci\u00f3n de cuotas alimentarias.