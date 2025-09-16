Cobertura de cargos docentes de educación superior

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 EXTRAORDINARIO
𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡° 𝟲 – 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼
Profesorado de Inglés.
Link de acceso:
Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración.
Link de acceso:
𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡° 𝟲 – 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗧𝗶𝗹𝗰𝗮𝗿𝗮
Profesorado de Educación Secundaria en Historia.
Profesorado de Inglés.
Link de acceso:
𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥 𝗡°𝟭𝟬
PROF. DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN QUÍMICA
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA
Link de acceso: