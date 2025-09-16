Close Menu
    martes, septiembre 16

    Cobertura de cargos docentes de educación superior

    No hay comentarios1 Min Read

    Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 EXTRAORDINARIO

    𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡° 𝟲 – 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼

    Profesorado de Inglés.

    Link de acceso:

    https://drive.google.com/file/d/1yGyETd4UMJBKiwI2Blnqw4SUwiBf45cT/view

    Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración.

    Link de acceso:

    https://drive.google.com/file/d/1BB8oCJIsifJE6aAUegEfIxBguCMR5AEy/view

    𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡° 𝟲 – 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗧𝗶𝗹𝗰𝗮𝗿𝗮

    Profesorado de Educación Secundaria en Historia.

    Profesorado de Inglés.

    Link de acceso:

    https://drive.google.com/file/d/1uXQ9rWyA9QCT5Ki8Klz7LxhowyJ6M6hB/view

    𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥 𝗡°𝟭𝟬

    PROF. DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

    PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN QUÍMICA

    PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA

    Link de acceso:

    https://drive.google.com/file/d/127slUt4t6YhStIiOWcX1-aighahwhAFI/view?usp=sharing

    Información sugerida

    Leave A Reply

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.