Cobertura de cargos docentes de educación superior

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 EXTRAORDINARIO

𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡° 𝟲 – 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼

Profesorado de Inglés.

Link de acceso:

https://drive.google.com/file/d/1yGyETd4UMJBKiwI2Blnqw4SUwiBf45cT/view

Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración.

Link de acceso:

https://drive.google.com/file/d/1BB8oCJIsifJE6aAUegEfIxBguCMR5AEy/view

𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡° 𝟲 – 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗧𝗶𝗹𝗰𝗮𝗿𝗮

Profesorado de Educación Secundaria en Historia.

Profesorado de Inglés.

Link de acceso:

https://drive.google.com/file/d/1uXQ9rWyA9QCT5Ki8Klz7LxhowyJ6M6hB/view

𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥 𝗡°𝟭𝟬

PROF. DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN QUÍMICA

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA

Link de acceso: