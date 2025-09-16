Close Menu
    martes, septiembre 16

    Clima en Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre de 2025

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 16 de septiembre, la temperatura rondará entre 16 y 25 grados

    Jujuy al día ® – El pronóstico del tiempo para Jujuy, indica que hoy 16 de septiembre el cielo estará con lloviznas por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

    De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería regular.

    El sol sale a las 07:18 y se pone a las 19:15.

    Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

    El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

    A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

    Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

    La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

    No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

    Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

    Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.

    También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.

    No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.

    Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.

    Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.

    Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.

    Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.

    Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

