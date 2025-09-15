Jujuy al d\u00eda \u00ae - Este s\u00e1bado 13 de septiembre se llev\u00f3 a cabo el 34\u00ba Encuentro de Maestros Rurales, organizado por una comisi\u00f3n integrada por docentes de las Escuelas N\u00ba356 \u201cJos\u00e9 Hern\u00e1ndez\u201d de Santa Clara y N\u00ba139 \u201cSargento Juan Bautista Cabral\u201d de la localidad de El Acheral. La jornada se desarroll\u00f3 en el polideportivo \u201cSan Jos\u00e9\u201d de Santa Clara y cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 800 docentes pertenecientes a escuelas rurales de toda la provincia. El tradicional encuentro fortalece la participaci\u00f3n del colectivo docente, a trav\u00e9s de acciones socioeducativas, recreativas y culturales, coincidiendo con la celebraci\u00f3n del D\u00eda del Maestro a nivel nacional.