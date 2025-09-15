La estrategia permite que profesionales en diferentes especialidades se trasladen para la atenci\u00f3n gratuita a la poblaci\u00f3n, especialmente en el interior de la provincia. Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Salud de Jujuy destac\u00f3 el trabajo sostenido de los profesionales a trav\u00e9s de la estrategia de Itinerancias que permite brindar atenci\u00f3n gratuita a la poblaci\u00f3n, en especial, en el interior de la provincia, dando respuesta a la demanda de consulta en diferentes especialidades. Este trabajo, es ejemplo de la pol\u00edtica de descentralizaci\u00f3n en materia sanitaria, uno de los ejes del Plan Estrat\u00e9gico de Salud II, a fin de facilitar el acceso de la comunidad a las atenciones en el propio lugar de residencia, evitando traslados de las personas y mejorando tiempos de diagn\u00f3stico y resoluci\u00f3n. En los primeros seis meses de 2025, las Itinerancias permitieron un total de 12.225 consultas en cardiolog\u00eda, pediatr\u00eda, oftalmolog\u00eda, ginecoobstetricia, cl\u00ednica general, medicina general, traumatolog\u00eda, endocrinolog\u00eda, patolog\u00eda general, geriatr\u00eda, infectolog\u00eda y ecograf\u00eda general, articulando estudios complementarios, interconsulta y turnos con los respectivos hospitales de referencia. Asimismo, bajo esta modalidad de atenci\u00f3n se concretaron en el mismo periodo, 120 intervenciones quir\u00fargicas. La respuesta en la primera mitad del a\u00f1o permiti\u00f3 la cobertura de personas usuarias en Maimar\u00e1, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa, El Aguilar, Palma Sola, La Esperanza, La Mendieta, San Pedro, Palpal\u00e1, Libertador, El Talar, Fraile Pintado, Calilegua, Yuto, El Carmen, Monterrico y Perico.