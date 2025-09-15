Se trata de dos mujeres y un hombre que pose\u00edan los paquetes con la droga sujetos por una faja de tela a sus cinturas mientras viajaban a la altura de la localidad de 7 de Abril en un \u00f3mnibus con destino a la provincia de Buenos Aires Jujuy al d\u00eda \u00ae - Ayer, en horas de la madrugada, los efectivos del Grupo "Burruyac\u00fa" dependientes del Escuadr\u00f3n 55 "Tucum\u00e1n", desplegados sobre el kil\u00f3metro 896 de la Ruta Nacional N\u00ba 34, detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia proveniente de Jujuy con rumbo hacia la provincia de Buenos Aires. Mientras realizaban el correspondiente control documentologico, los funcionarios notaron que dos mujeres y un hombre ocultaban paquetes entre sus prendas. Ante ese detalle, se pudo constatar que las personas pose\u00edan fajas que sujetaban 10 envoltorios rectangulares. En presencia de testigos, se realiz\u00f3 la prueba de campo Narcotest que arroj\u00f3 resultado positivo para coca\u00edna con un peso total de 12 kilos 764 gramos. El Juzgado Federal N\u00ba1 de Tucum\u00e1n dispuso el secuestro de la droga y que los tres involucrados de nacionalidad boliviana queden detenidos.