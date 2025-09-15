Jujuy al d\u00eda \u00ae - Desde hoy, la Ruta Provincial 56 (RP 56) cerrar\u00e1 completamente al tr\u00e1nsito entre las localidades de Carahunco y La Mendieta debido a las obras de repavimentaci\u00f3n, en el marco del programa provincial Jujuy Construye. La medida, que busca la culminaci\u00f3n de la renovaci\u00f3n de este importante corredor vial, fue comunicada por la Direcci\u00f3n Provincial de Vialidad (DPV). Las obras, que se ejecutar\u00e1n a lo largo de 13 kil\u00f3metros e incluir\u00e1n la cuesta de Las Lajitas, no cuentan con desv\u00edos alternativos debido a la geograf\u00eda de la zona. Por este motivo, se ha dispuesto el corte total de la ruta para garantizar la seguridad de los trabajadores y la eficiencia de los trabajos. Esta etapa final de repavimentaci\u00f3n completa un proyecto mayor que comenz\u00f3 en el barrio Bajo La Vi\u00f1a de San Salvador de Jujuy, a la altura de la rotonda del puente General Arias. Las mejoras ya ejecutadas incluyeron tramos en Higuerillas, Altos del Zapla y el r\u00edo Zapla, finalizando semanas atr\u00e1s en Carahunco. La DPV solicita a los conductores y residentes de la zona tomar las precauciones necesarias y planificar sus viajes con anticipaci\u00f3n. Es importante recordar que el acceso a Carahunco y La Mendieta sigue siendo posible a trav\u00e9s de la RP 56, aunque para este \u00faltimo se debe acceder desde la Ruta Nacional 34.