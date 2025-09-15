Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos policiales recuperaron una hormigonera y arrestaron a dos individuos en San Salvador de Jujuy, tras la alerta de un vecino que inform\u00f3 que vio a dos hombres, conocidos en el \u00e1mbito delictivo, empujando la pesada herramienta cerca del puente Arias en el barrio San Francisco de \u00c1lava. El operativo, que comenz\u00f3 alrededor de las 16:20 horas, moviliz\u00f3 a dos patrulleros. Los agentes localizaron a uno de los sospechosos en la plaza Conquista del Desierto, quien admiti\u00f3 su participaci\u00f3n pero dijo desconocer la ubicaci\u00f3n de la m\u00e1quina. La hormigonera, identificada con la inscripci\u00f3n "Metal\u00fargica B\u00e1ez", fue hallada m\u00e1s tarde por otro grupo de polic\u00edas en la intersecci\u00f3n de las calles Ma\u00edz Gordo y Purma, oculta en la vereda de una casa abandonada. El segundo implicado fue arrestado en el mismo lugar. Los dos sujetos, de 26 y 36 a\u00f1os, quedaron a disposici\u00f3n de la justicia. Se constat\u00f3 que el de 26 a\u00f1os ten\u00eda medidas restrictivas y una condena de ejecuci\u00f3n en suspenso.