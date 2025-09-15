Jujuy al d\u00eda \u00ae - Se present\u00f3 el Programa de Transformaci\u00f3n Digital de Municipios, una iniciativa que busca agilizar tr\u00e1mites, optimizar la gesti\u00f3n y brindar servicios m\u00e1s cercanos que beneficien al ciudadano. Tras la presentaci\u00f3n oficial del Programa por el Gobernador Carlos Sadir y la Ministra de \u00e1rea, junto con los intendentes de El Carmen, Perico, San Salvador de Jujuy, se hizo una reuni\u00f3n ejecutiva en la que se trataron los aspectos estrat\u00e9gicos del programa y se di\u00f3 a conocer el m\u00e9todo de implementaci\u00f3n de la primera etapa de digitalizaci\u00f3n de tr\u00e1mites, turnos y servicios, con el prop\u00f3sito de mejorar la atenci\u00f3n al vecino. Por otra parte; es necesario destacar que se realizaron capacitaciones con equipos t\u00e9cnicos municipales, donde se presentaron herramientas digitales para simplificar gestiones y centralizar reclamos y consultas ciudadanas en una \u00fanica plataforma, con el fin de fortalecer la modernizaci\u00f3n para minimizar la burocracia y acercar el municipio al ciudadano. Participaron de las reuniones la ministra , el ministro de Gobierno Normando \u00c1lvarez Garc\u00eda, la secretaria de Innovaci\u00f3n P\u00fablica y el secretario de Gobierno Digital y Transformaci\u00f3n Administrativa, Marcelo Genzel. Al respecto, la ministra Calsina destac\u00f3; "Nuestra visi\u00f3n es consolidar una Provincia que proporcione las herramientas necesarias para la inclusi\u00f3n de todos, promoviendo una administraci\u00f3n p\u00fablica digital y eficiente. El Gobierno Provincial est\u00e1 trabajando activamente para implementar en los municipios tr\u00e1mites unificados y digitales que permitan estar m\u00e1s cerca de la gente, respondiendo de manera eficiente a sus necesidades\u201d.