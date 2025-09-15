36 acusados en la megacausa que comenzar\u00e1 su juicio este 6 de noviembre intentan evitar el proceso con millonarias ofertas de dinero. Qu\u00e9 dice el C\u00f3digo Penal al respecto Jujuy al d\u00eda \u00ae - El viernes, el Tribunal Oral Federal N\u00b07, encargado de enjuiciar desde el 6 de noviembre a la presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita que recaud\u00f3 las coimas de los cuadernos de la corrupci\u00f3n, cit\u00f3 a las partes del caso a una breve audiencia. Algunos empresarios investigados por pagar esas coimas registradas por el chofer Oscar Centeno, que incluso lo reconocieron en sus confesiones en la investigaci\u00f3n llevada adelante por los fiscales Carlos Stornelli y Carlos R\u00edvolo, hab\u00edan ofrecido pagar grandes sumas de dinero para ser sobrese\u00eddos. Lisa y llanamente, pagar para zafar En la audiencia, la defensa de \u00c1ngelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, accionista de ODS y IECSA, que, al comienzo, solo expres\u00f3 un inter\u00e9s formal y pidi\u00f3 participar, ofreci\u00f3 m\u00e1s de $2400 millones para cerrar la causa en su contra. Benito Roggio propuso otros $1800 millones para su sobreseimiento. Esto es, por decirlo de manera leve, una iron\u00eda: los empresarios que, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, seg\u00fan su confesi\u00f3n, en muchos casos, reconocieron entregarle dinero a Roberto Baratta, subsecretario del Ministerio de Planificaci\u00f3n y n\u00famero dos de Julio De Vido, para aceitar las ruedas de la obra p\u00fablica y engordar los cofres de campa\u00f1a del kirchnerismo, podr\u00edan pagar a\u00fan m\u00e1s para liquidar la causa en su contra. La fiscal acusadora Fabiana Le\u00f3n rechaz\u00f3 el planteo, lo mismo hizo el fiscal federal Paul Starc, cabeza de la UIF y querellante en el caso, con fuertes t\u00e9rminos. Hasta el chofer Oscar Centeno protest\u00f3 contra este planteo, en una reciente entrevista. Estos empresarios se ahorrar\u00edan mucho m\u00e1s que una condena, en todo caso: se ahorrar\u00edan tiempo de sus vidas. No hay siquiera un n\u00famero estipulado de audiencias en el juicio. Con 75 imputados y m\u00e1s de 600 testigos previstos -una lista que el Tribunal N\u00b07 espera reducir en las pr\u00f3ximas semanas-, el proceso, con una audiencia semanal realizada por Zoom, podr\u00eda durar cerca de tres a\u00f1os, calculan fuentes del expediente. En los tiempos judiciales y pol\u00edticos de la Argentina, tres a\u00f1os es una era geol\u00f3gica. Uno de estos empresarios, Roberto Juan Orazi, entonces presidente de la firma Hidraco, acusado en uno de los expedientes paralelos a la causa principal, realiz\u00f3 una propuesta mucho m\u00e1s modesta que Roggio o Calcaterra. Sin embargo, su ejemplo sirve para ilustrar el punto. Orazi fue uno de los l\u00edderes en esta maniobra. Mediante sus abogados, propuso pagar el monto equivalente al embargo que recibi\u00f3 al ser procesado para evitar el proceso. .En su respuesta al planteo de Orazi, enviada el 25 de agosto pasado, la fiscal acusadora del juicio, Fabiana Le\u00f3n, asegur\u00f3 que el planteo de los abogados de Orazi no es nada nuevo. \u201cYa con anterioridad inquietudes de este mismo tenor fueron tra\u00eddas por m\u00faltiples defensas a la fiscal\u00eda\u201d, escribi\u00f3 Le\u00f3n en su respuesta. Tambi\u00e9n, la maniobra est\u00e1 prevista en la ley. El art\u00edculo 59, inciso 6 del C\u00f3digo Penal, invocado por los defensores de Orazi en una presentaci\u00f3n de m\u00e1s de 50 p\u00e1ginas, establece que una causa se extinguir\u00e1 \u201cpor conciliaci\u00f3n o reparaci\u00f3n integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes". De cara al desaf\u00edo que esto representa, y a la complejidad del proceso, Le\u00f3n pidi\u00f3 que se citen a todas las defensas. El Tribunal acept\u00f3. En todo caso, ser\u00e1 cuesti\u00f3n de ponerse de acuerdo. Los abogados de Orazi aseguraron que el acusado \u201cno pertenece a ninguna empresa creada ad hoc para ser beneficiaria de favores gubernamentales\u201d y que solo se encuentra en la causa al ser mencionado por el financista Ernesto Clarens, que declar\u00f3 como arrepentido ante la Justicia federal. \u201cEn los descargos que hemos formulado, destacamos que ni Hidraco SA, ni ning\u00fan Director o Gerente de la Compa\u00f1\u00eda han figurado en las anotaciones del chofer Centeno\u201d, aseveraron. \u201cHidraco SA no ha sido beneficiaria jam\u00e1s de ning\u00fan tipo de favor ni ventaja individual o comparada por parte de la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad sino que, por el contrario, fue siempre perjudicada\u201d, continuaron despu\u00e9s. \u201cEl \u00fanico elemento serio supuestamente cargoso que pesar\u00eda sobre nuestro defendido, ser\u00eda la constancia de la menci\u00f3n de Hidraco SA en el llamado Anexo 3 aportado por Ernesto Clarens bajo el n\u00famero \u201c72\u201d con el pago al nombrado de una suma de $ \u201c316.400\u201d\u201c, finalizaron. Efectivamente, record\u00f3 la defensa de Orazi, se hall\u00f3 un cheque por ese monto por el que se pag\u00f3 a Clarens por diversos servicios.Luego, hicieron su oferta para liquidar. \u201cLa actualizaci\u00f3n que planteamos tiene en cuenta que el acuerdo se realiza evitando -entre otros fines- los costos y costas de este gigantesco proceso, conceptos que se encuentran comprendidos en el exorbitante monto de embargo dispuesto\u201d, razonaron. El monto: $136.403.400, lo que vale, a d\u00f3lar paralelo, un monoambiente con amenities en Colegiales. En 2019, Orazi fue procesado en la causa de la cartelizaci\u00f3n de la obra p\u00fablica, uno de los m\u00faltiples desprendimientos de la causa de los cuadernos, que se juzgar\u00e1 junto al expediente principal. El juez Claudio Bonadio lo proces\u00f3 por 18 hechos de coimas, 17 como autor, el restante como coautor; el procesamiento fue parcialmente revocado por la Sala I de la C\u00e1mara Federal en octubre de 2019, que lo acus\u00f3 solo del hecho de coautor\u00eda. El c\u00e1lculo inflacionario de la defensa del empresario es interesante, una muestra de los tiempos locos de la Argentina: el embargo que le fue impuesto al empresario en aquel expediente fue de $30 millones. Aldo Benito Roggio fue embargado en $150 millones, 50 m\u00e1s que Jos\u00e9 L\u00f3pez, el hombre de los bolsos y jugador clave de Julio De Vido, tambi\u00e9n imputado en la causa.Para la Justicia, el v\u00ednculo de Orazi con Clarens fue la clave para imputarlo en este desprendimiento judicial de los cuadernos del chofer Centeno. \u201cTambi\u00e9n Roberto Orazi reconoci\u00f3 haber hecho entrega de dinero a Clarens, quien lo se\u00f1al\u00f3 como contacto de Hidraco SA, de la que el primero fuera presidente\u201d, continu\u00f3 el fallo de la Sala I, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El match fue el problema: Orazi y Clarens, razon\u00f3 la Sala, fueron contestes en su declaraci\u00f3n.Lo que defina el Tribunal N\u00b07 en el caso de Orazi podr\u00eda tener un efecto sin precedentes en la causa. De cara a esta chance prevista en el C\u00f3digo Penal, las confesiones de los empresarios acusados resuenan el doble.Jorge Mauricio Bal\u00e1n fue acusado de un hecho de cohecho activo, una coima, pagada supuestamente en septiembre de 2013, anotada por Centeno en su bit\u00e1cora. \u201cUnos d\u00edas antes, en una reuni\u00f3n, Baratta me dice que tengo que ponerme para la campa\u00f1a, si o si\u201d. \u201cEl lunes 2 de septiembre a la ma\u00f1ana Baratta me cita a una reuni\u00f3n en su despacho. Yo concurro. A la tarde. Baratta me dice `bueno, ma\u00f1ana ten\u00e9s que venir y ponerte\u00b4.Muchos de estos empresarios, por otra parte, fueron detenidos en su momento. En la lista de la ola de arrestos de 2018 se encontraban, por ejemplo, Carlos Mundin, presidente de la empresa Ingenier\u00eda BTU, Gerardo Ferreyra, socio mayoritario de Electroingenier\u00eda, Armando Roberto Loson, presidente de Grupo Albanesi, Javier S\u00e1nchez Caballero, ex CEO de IECSA y segundo de Calcaterra, Claudio Javier Glazman, director de Sociedad Latinoamericana Inversiones, entre otros.Fue inusual ver al capital argentino caminar esposado por Comodoro Py.<script defer src=