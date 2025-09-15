El menor sufri\u00f3 contusiones y excoriaciones tras ser agredido en su vivienda. La Justicia dispuso medidas de protecci\u00f3n y asistencia Jujuy al d\u00eda \u00ae - En La Quiaca se registr\u00f3 un preocupante caso de violencia familiar que tuvo como v\u00edctima a un ni\u00f1o de 12 a\u00f1os. Seg\u00fan la denuncia, el menor fue agredido f\u00edsicamente por la pareja de su padre, quien le propin\u00f3 golpes con un palo en las piernas y lo ara\u00f1\u00f3 en el pecho y el rostro. El hecho fue descubierto por un familiar que tom\u00f3 conocimiento de las lesiones y decidi\u00f3 radicar la denuncia. Tras un examen m\u00e9dico, se constat\u00f3 la existencia de contusiones y escoriaciones en distintas partes del cuerpo. Se dispuso medidas urgentes de protecci\u00f3n para el menor, que qued\u00f3 bajo resguardo de un familiar denunciante, y orden\u00f3 la designaci\u00f3n de un defensor oficial para el seguimiento del caso.