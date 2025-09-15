El sujeto ingres\u00f3 en una camioneta a un predio donde hab\u00eda familias, apunt\u00f3 a los presentes y termin\u00f3 atropellando a varios hombres antes de escapar Jujuy al d\u00eda \u00ae -Un hecho de extrema violencia ocurri\u00f3 en el circuito Jos\u00e9 Mario Illesca, de Perico, donde un hombre lleg\u00f3 en una camioneta y comenz\u00f3 a amenazar a los presentes. Testigos relataron que realiz\u00f3 maniobras intimidantes con el veh\u00edculo intentando atropellar a los presentes y exhibi\u00f3 un arma de fuego, con la que apunt\u00f3 a varias personas, incluso en presencia de menores. En medio de la tensi\u00f3n, el conductor intent\u00f3 retirarse del lugar y al realizar una maniobra en reversa atropell\u00f3 a tres hombres que se encontraban colaborando en el predio. Las v\u00edctimas sufrieron distintas lesiones, mientras que el agresor huy\u00f3 de la escena. El caso fue denunciado y qued\u00f3 en manos de la Polic\u00eda, que investiga el hecho como un episodio de violencia grave con uso de arma de fuego y lesiones.