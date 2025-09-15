Jujuy al d\u00eda \u00ae - Gimnasia y Esgrima de Jujuy tuvo un traspi\u00e9 ante Nueva Chicago en su visita a Mataderos y termin\u00f3 la fecha 31 con 54 unidades, cosecha que le permite mantenerse en el podio de la Zona B en la Primera Nacional. El marcador favoreci\u00f3 al \u201cTorito\u201d por 1 a 0, producto del gol conquistado por Lionel Ortiz al minuto 95. En la adversidad, se abre un tiempo de introspecci\u00f3n y en este espacio de an\u00e1lisis, se pondr\u00e1 en valor la tranquilidad de haber dado todo, el poder de creer hasta el final y la voluntad de pelear hasta el \u00faltimo minuto, porque m\u00e1s all\u00e1 del marcador, el esp\u00edritu de lucha del equipo est\u00e1 intacto. Como ocurri\u00f3 en la fecha anterior, el \u201cLobo\u201d tropez\u00f3 en el \u00faltimo minuto del partido y por obra y gracia del detalle, una de las experiencias m\u00e1s duras que depara el f\u00fatbol por su naturaleza injusta. El t\u00e9cnico de Gimnasia, Mat\u00edas M\u00f3dolo, enfatiz\u00f3 que \u201cel equipo da todo lo que tiene\u201d y al analizar el choque con Chicago sostuvo que \u201cm\u00e1s all\u00e1 de haber mejorado con respecto al partido pasado, hay cosas para seguir puliendo\u201d. En cuanto a los desaf\u00edos que se vienen hasta el final de la temporada, remarc\u00f3 que \u201ctodo el a\u00f1o luchamos cuesta arriba y as\u00ed seguiremos, con la frente en alto\u201d. Adem\u00e1s, garantiz\u00f3 \u201cla autocr\u00edtica que corresponde\u201d en estos casos, \u201cpero unidos y sin reproches, porque se est\u00e1 dando todo\u201d, destac\u00f3. \u201cDijimos juntos hasta el final y as\u00ed ser\u00e1\u201d, sentenci\u00f3 M\u00f3dolo. RADIOGRAF\u00cdA DEL PARTIDO Nueva Chicago 1: Facundo Ferrero; Adri\u00e1n Mart\u00ednez, Juli\u00e1n Rodr\u00edguez, Daniel Abello y Diego Arroyo; Sergio Ortiz, Rom\u00e1n Zalazar, Iv\u00e1n Molinas y Brandon Cort\u00e9s; Ignacio Rodr\u00edguez e Iv\u00e1n Maggi. DT Gast\u00f3n Lotito. GOL: Leonel Ortiz ('95). CAMBIOS: Franco Cort\u00e9s por Adri\u00e1n Mart\u00ednez, Nazareno Petrecca por Iv\u00e1n Molinas, Francisco Nouet por Diego Arroyo y Leonel Ortiz por Iv\u00e1n Maggi. AMONESTADOS: Daniel Abello, Brandon Cort\u00e9s, Sergio Ortiz y Leonel Ortiz. GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY 0: Milton \u00c1lvarez; Diego L\u00f3pez, Bruno Palazzo, Sebasti\u00e1n S\u00e1nchez y Emiliano Endrizzi; Santiago Camacho, Hugo Soria, Fernando Dur\u00e9 y Francisco Molina; Maximiliano Casa y Gustavo Fern\u00e1ndez. DT Mat\u00edas M\u00f3dolo. CAMBIOS: Cristian Men\u00e9ndez por Gustavo Fern\u00e1ndez, Daniel Ju\u00e1rez por Santiago Camacho, Alejandro Quintana por Francisco Molina y Rodrigo Velazquez por Maximiliano Casa. AMONESTADOS: Sebasti\u00e1n S\u00e1nchez, Bruno Palazzo y Alejandro Quintana.