Personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la UR1, detuvo a un hombre de 32 años en la madrugada de ayer, luego de sorprenderlo en flagrante sustrayendo mercadería de un local comercial ubicado sobre la Avenida Horacio Guzmán. El sospechoso se encontraba trepado en la reja de un negocio, aprovechando una falla en la estructura. Al notar la presencia policial, intentó escapar, pero fue rápidamente interceptado por los efectivos, quienes lograron capturarlo y recuperar los objetos que había sustraído. El arrestado se resistió y profirió insultos a los agentes, quienes, tras un palpado de seguridad, procedieron a incautar los objetos que llevaba en una bolsa de lona: varias bolsas de pochoclo y maní, y un empaque sellado de productos de higiene personal. El secuestro se realizó en presencia de un testigo para garantizar la transparencia del procedimiento. Finalmente, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde se confirmó que contaba con un pedido de comparendo vigente. El arrestado quedó alojado en la comisaría a disposición de la justicia, junto con los elementos recuperados.