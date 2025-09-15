Jujuy al d\u00eda \u00ae - Mario Pizarro, candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, particip\u00f3 de la entrega de premios de la Copa Jujuy Energ\u00eda Viva de F\u00fatbol, que se adjudicaron Sportivo Palermo en femenino y Atl\u00e9tico San Pedro en masculino. El evento fue presidido por el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, y cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de los intendentes de San Pedro, Julio Bravo, y de Monterrico, Luciano Moreira. "Vivimos una gran fiesta deportiva", destac\u00f3 Pizarro en relaci\u00f3n al acontecimiento futbol\u00edstico que tuvo lugar en el estadio "23 de Agosto", oportunidad en la cual tambi\u00e9n reafirm\u00f3 su compromiso de "acompa\u00f1ar el desarrollo deportivo". Por otra parte, coment\u00f3 que mantuvo una reuni\u00f3n con dirigentes de la Liga Juje\u00f1a de F\u00fatbol para repasar la agenda de los clubes locales y, por esta v\u00eda, "facilitar condiciones que faciliten el acceso a la pr\u00e1ctica deportiva en toda la provincia". Profundiz\u00f3 sus conceptos, indicando que "Jujuy tiene una pol\u00edtica clara en este sentido y es necesario proyectarla a todo el pa\u00eds, no solo para llegar al resto de las provincias con iniciativas fruct\u00edferas, sino tambi\u00e9n para fortalecer lo que todo lo que se est\u00e1 haciendo bien aqu\u00ed".