Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Justicia juje\u00f1a habr\u00eda dado un paso decisivo en la causa por el femicidio de Tamara Fierro, ocurrido en Fraile Pintado, tras finalizar la Investigaci\u00f3n Penal Preparatoria (IPP) y solicitar la elevaci\u00f3n a juicio. En esta instancia quedaron confirmadas las imputaciones contra tres personas. D. C. G. afrontar\u00e1 el proceso como presunto autor del delito de \u201chomicidio calificado por mediar violencia de g\u00e9nero y ensa\u00f1amiento\u201d. En tanto, E. P. y M. L. ser\u00e1n juzgados como supuestos responsables de \u201cencubrimiento agravado\u201d. El expediente ahora entra en la etapa de audiencia de control de acusaci\u00f3n, donde se definir\u00e1n pruebas y planteos de las partes antes de que se fije la fecha del debate oral, previsto para noviembre o antes de fin de a\u00f1o si no surgen nuevas dilaciones. Tamara Fierro, joven madre de Fraile Pintado, fue vista por \u00faltima vez el s\u00e1bado 24 de mayo en la entrada de una vivienda de calle Gurruchaga. Dos d\u00edas despu\u00e9s, su cuerpo fue hallado calcinado en un descampado cercano al barrio Los Lapachos. En los primeros d\u00edas de la investigaci\u00f3n se detuvo a cinco personas, aunque tres de ellas fueron liberadas. Posteriormente, la fiscal\u00eda concentr\u00f3 las acusaciones en C. G. como autor del crimen, y en P. y L. como encubridores. Durante estos meses, familiares y allegados de la v\u00edctima realizaron marchas y manifestaciones reclamando justicia y la ampliaci\u00f3n de las imputaciones.