El conductor iba acompa\u00f1ado de un menor de edad Jujuy al d\u00eda \u00ae - Personal del Grupo Din\u00e1mico de Prevenci\u00f3n del Delito intercept\u00f3 en la tarde del 14 de septiembre a un sujeto de 20 a\u00f1os que circulaba con una motocicleta de dudosa procedencia. El hecho ocurri\u00f3 alrededor de las 17 horas, cuando el personal policial, que realizaba patrullajes preventivos en las inmediaciones de la ex Escuela de Artes, observ\u00f3 a dos individuos a bordo de un motoveh\u00edculo sin llave de contacto. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de un il\u00edcito, los agentes les dieron la voz de alto, a la que los sujetos intentaron evadir, siendo finalmente interceptados a los pocos metros. El personal interviniente solicit\u00f3 apoyo a otros agentes para la identificaci\u00f3n de los sospechosos y el control del rodado. Uno de los ocupantes, un menor de edad, fue trasladado a una seccional junto a su tutor para las diligencias correspondientes. El segundo individuo, de 20 a\u00f1os, no pudo acreditar la propiedad de la motocicleta. El veh\u00edculo, una Zanella RX 150cc, presentaba el tambor de arranque violentado y carec\u00eda de documentaci\u00f3n, patente y llave. Finalmente, el sujeto de 20 a\u00f1os qued\u00f3 alojado en la dependencia policial a disposici\u00f3n de la justicia, mientras que la motocicleta fue secuestrada de forma preventiva. Se labraron las actuaciones correspondientes por infracciones de tr\u00e1nsito y la dudosa procedencia del rodado.