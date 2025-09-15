Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Estado Provincial, junto con las Comisiones Municipales de Jama y Susques, las comunidades ind\u00edgenas de esa zona, y las empresas EXAR y CNGR, implementar\u00e1n acciones conjuntas para poner en marcha patios de reciclaje y dos puntos de acopios de residuos. La Ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n, suscribi\u00f3 recientemente en el Sal\u00f3n Blanco de Casa de Gobierno, un Acuerdo Marco con referentes de las empresas EXAR, CNGR, GIRSU Jujuy S.E., los representantes comunales de Puesto Sey, Pastos Chicos, Huancar, Olaroz Chico, Jama, El Toro y Susques y los Comisionados de Susques y Jama. El objetivo del Acuerdo es garantizar el desarrollo de la infraestructura, provisi\u00f3n de equipamiento y la log\u00edstica para la gesti\u00f3n Integral de residuos s\u00f3lidos urbanos en esa regi\u00f3n, con el aporte del Proyecto GIRSU que financia el Banco Europeo de Inversiones (BEI), financiamiento de las empresas y el aporte en recursos humanos y espacios f\u00edsicos de las comunidades. Presidieron la r\u00fabrica del Convenio Marco, junto a la Ministra Zigar\u00e1n, el vicepresidente sudamericano de CNGR, Li Hui, junto al vicepresidente de asuntos corporativos de CNGR Lv Kai Sudam\u00e9rica, el Director de Asuntos P\u00fablicos, Nicol\u00e1s Damin, y la Gerenta de Ambiente de la misma empresa, Daniela Liebeskind. Tambi\u00e9n suscribieron el Convenio Lucila Lasry, Gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de EXAR, quien estuvo acompa\u00f1ada por el Gerente de Asuntos Legales, Arturo Pfister Puch; y los Comisionados de Susques, Eladio V\u00e1zquez, y de Jama Alvaro Gonz\u00e1lez. Por GIRSU Jujuy S.E., estuvo presente la Gerente M\u00f3nica Aramayo, y los representantes comunitarios Ren\u00e9 Calpanchay de Susques; Pamela Elizabet Mamani, de Pastos Chicos; Enzo Ad\u00e1n Soriano, de Huancar; y Mario Alberto Ger\u00f3nimo, Walter Soriano, Isidro V\u00e1squez y Alfio V\u00e1squez, de Olaroz. Adem\u00e1s de Soledad V\u00e1squez de El Toro. Y de Jama: Ismael Adri\u00e1n V\u00e1squez. La Ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico reconoci\u00f3 como un hito el desarrollo de este subsistema donde se encuentran como ejes Susques y Jama y que comprende a una diversidad de comunidades comprometidas con el cuidado del ambiente, a partir de la mejora de la gesti\u00f3n de los residuos. Celebr\u00f3 que la iniciativa haya surgido de las propias comunidades y de las empresas, y que en ese contexto las sinergias se desarrollaron con el sector p\u00fablico de manera \u00e1gil. En un contexto en donde urge resolver la problem\u00e1tica de residuos de un sector que tiene un desarrollo minero, tur\u00edstico y que ser\u00e1 un importante paso en el marco del Corredor Capricornio. \u201cPara nosotros es muy valioso el rol proactivo que cumplieron las comunidades en este proceso que hoy nos permite rubricar este Convenio junto a las empresas que tienen un gran compromiso en materia de responsabilidad socioambiental\u201d, destac\u00f3 Zigar\u00e1n. Luego puso de relieve que las autoridades y comuneros de Puesto Sey, Pastos Chicos, Huancar, Susques, Jama, Olaroz, El Toro, presentaron un proyecto que tanto el Estado Provincial como las empresas acompa\u00f1ar\u00e1n, con financiamiento, equipamiento, capacitaciones, desarrollo log\u00edstico, entre otros compromisos asumidos. Zigar\u00e1n dijo al respecto que \u201ctodas las partes vamos a aportar al desarrollo del subsistema de gesti\u00f3n integral de residuos que incluye procesos de separaci\u00f3n, clasificaci\u00f3n, recuperaci\u00f3n, reutilizaci\u00f3n, reciclaje y la posibilidad de agregar valor a los residuos que se traten en esa zona\u201d. Tambi\u00e9n anticip\u00f3 que \u201cdesde el proyecto GIRSU vamos a contribuir en la construcci\u00f3n del Punto de Acopio en Susques y en Jama, pero adem\u00e1s vamos a dotar de equipamiento a todas las comunidades que participan de esta iniciativa\u201d. A su turno, tanto Lucila Lasry, Gerente de Relaciones Comunitarias e Institucional de EXAR, como Daniela Liebenskind, Gerente de Ambiente de CNGR, destacaron la importancia de este acuerdo multiactoral. Lo calificaron tambi\u00e9n como un hito y celebraron la posibilidad de dialogar en una misma mesa, trabajar de manera mancomunada y construir soluciones que impacten positivamente en las propias comunidades. Alvaro Gonz\u00e1lez, Comisionado Municipal de Paso de Jama, tambi\u00e9n celebr\u00f3 la firma del Convenio, declarando que \u201crepresenta un punto de partida importante y de unidad, tanto de las comunidades, como de los municipios, las empresas y el gobierno de la provincia, para trabajar el tratamiento de residuos en la zona de la Puna\u201d.Precis\u00f3 que, en Jama, que es una zona lim\u00edtrofe estrat\u00e9gica, \u201cnecesitamos solucionar el tema de la limpieza y la gesti\u00f3n de los residuos que se acumulan por el gran volumen de tr\u00e1nsito de personas\u201d. Por eso, explic\u00f3 \u201cante el reclamo de las personas que viven all\u00ed, estamos comprometidos como municipios y comunidades, y con el apoyo de las empresas y del ministerio de ambiente, en garantizar un tratamiento de los residuos que es lo que vamos a lograr a partir de este convenio\u201d.Ren\u00e9 Calpanchay, de la Comunidad Aborigen P\u00f3rtico de los Andes de Susques, del Pueblo Atacama, reflexion\u00f3 sobre el encuentro y dijo que \u201choy estamos iniciando un nuevo camino, que es importante para nosotros tanto como para la provincia, para el pa\u00eds y la regi\u00f3n en la que vivimos\u201d. \u201cEste ha sido un esfuerzo compartido -a\u00f1adi\u00f3- con las comunidades originarias del Pueblo Atacama, del Estado que tiene funciones en el territorio, tanto el provincial como el municipal, y por supuesto la participaci\u00f3n plena de las comunidades abor\u00edgenes de todo el departamento de Suques\u201d.Celebr\u00f3 finalmente el camino que se inicia: \u201ces un nuevo camino porque apuntamos al desarrollo sustentable, pero nosotros tenemos la aspiraci\u00f3n de recuperar el buen vivir en la regi\u00f3n; por eso creemos importante transformar el relato por acciones concretas que tengan que ver con la complementariedad y esto es un ejemplo de eso: las empresas, los gobiernos y las comunidades que nos hacemos cargo de un tema importante como son los residuos que generamos todos los seres humanos\u201d.