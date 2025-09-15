Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n, a trav\u00e9s del Departamento de Apoyo Institucional (Direcci\u00f3n de Acompa\u00f1amiento Integral Educativo), contin\u00faa acompa\u00f1ando a los carroceros en el marco de la 74\u00aa Fiesta Nacional de los Estudiantes. En esta oportunidad, un equipo de profesionales del \u00e1rea visit\u00f3 los canchones donde estudiantes de la Escuela de Comercio N\u00ba 2 y de la Escuela de Educaci\u00f3n T\u00e9cnica N\u00ba 1 de Palpal\u00e1 trabajan en la construcci\u00f3n de sus carrozas. \u201cEl encuentro tuvo como prop\u00f3sito generar un espacio de reflexi\u00f3n sobre los consumos problem\u00e1ticos, aprovechando el contexto en el que los estudiantes desarrollan su creatividad y esfuerzo colectivo\u201d, explic\u00f3 la psic\u00f3loga Claudia Bonomi. \u201cEl consumo se vuelve problem\u00e1tico cuando afecta nuestra salud, cuando interfiere en la vida cotidiana y cuando no podemos dejar de hacerlo\u201d, enfatiz\u00f3. La experiencia result\u00f3 enriquecedora gracias a la activa participaci\u00f3n de los estudiantes, quienes se mostraron abiertos y reflexivos al abordar estas tem\u00e1ticas. Asimismo, los equipos directivos de las instituciones visitadas destacaron la importancia de estas instancias y la posibilidad de construir acuerdos que fortalezcan la prevenci\u00f3n y el cuidado. En la jornada tambi\u00e9n se trabaj\u00f3 junto con el Instituto Provincial de Juego de Azar de Jujuy (INPROJUY), abordando la problem\u00e1tica de las apuestas online, cada vez m\u00e1s frecuentes entre los j\u00f3venes. Se reflexion\u00f3 sobre c\u00f3mo estas pr\u00e1cticas pueden convertirse en un consumo problem\u00e1tico, al igual que otras formas de adicci\u00f3n. Desde el Ministerio de Educaci\u00f3n resaltaron la importancia de sostener estos espacios de di\u00e1logo y acompa\u00f1amiento, que ya se realizaron en 10 canchones, permitiendo a los j\u00f3venes pensar cr\u00edticamente sobre sus h\u00e1bitos y construir, junto a las instituciones educativas, un entorno m\u00e1s saludable.