Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el sal\u00f3n Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy y presidido por el vicegobernador Alberto Bernis, dio inicio a las jornadas \u00abCiber Crimen 360\u00ba Jornada Interinstitucional de Investigaci\u00f3n Criminal Digital y Ciberseguridad Aplicada\u00bb con la presencia del secretario de Seguridad de la provincia Juan Manuel Pulleiro y el jefe de Polic\u00eda de la provincia Milton S\u00e1nchez. Cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de Jorge Vila, Mat\u00edas Palacios, Diego Lugo, Emanuel D'Amico, Hugo Ramos y Jimmy Torrez como disertantes. Estuvieron presentes los diputados: Adriano Morone, Luciano Angelini, adem\u00e1s del secretario Parlamentario, Martin Luque. El objetivo de estas jornadas es compartir conocimientos sobre t\u00e9cnicas de extracci\u00f3n de evidencia digital y las nuevas amenazas que surgen de la Inteligencia Artificial (IA), adem\u00e1s de las estafas telef\u00f3nicas y el grooming; todo ello en el contexto de la ciberseguridad y combatir la delincuencia. Al hacer uso de la palabra el vicegobernador Alberto Bernis expres\u00f3 su benepl\u00e1cito que se lleven a cabo estas jornadas de capacitaci\u00f3n ya que la misma es una herramienta fundamental para responder con solvencia y efectividad para dar respuestas a la sociedad "estamos convencidos, cuando tratamos alg\u00fan tipo de ley en este nuevo modelo que es el ciberdelito, y todo lo relativo a la delincuencia facilitada por la tecnolog\u00eda, adecuar leyes que les den las herramientas necesarias al Poder Ejecutivo, a la Polic\u00eda, a los ministerios para que se pueda actuar y combatir". Y agreg\u00f3 la importancia de la unificaci\u00f3n de diferentes estamentos en esta lucha "no es responsabilidad de un solo poder, es responsabilidad de los tres poderes cada uno en el rol que le compete pero unidos.". En ese mismo sentido dijo que esta capacitaci\u00f3n es el marco ideal "porque de esta manera no solo nos estamos preparando, sino que estamos poniendo conciencia en la sociedad de que es un problema al que tenemos que combatir entre todos". Bernis felicit\u00f3 por la iniciativa a los organizadores y puso a disposici\u00f3n "esta Legislatura no solamente para dictar normas para mejorar el funcionamiento de la sociedad, sino para que entre todos podamos ayudar a cambiar, y a combatir el delito y construir una sociedad m\u00e1s justa". Por su parte el Secretario de Seguridad de la provincia Juan Manuel Pulleiro coment\u00f3 que para esta oportunidad "nos interes\u00f3 particularmente traer expertos en la tem\u00e1tica del cibercrimen para capacitar a nuestros investigadores y despu\u00e9s compartir con el resto de la polic\u00eda de Jujuy para saber m\u00e1s sobre este tema. Para nosotros es una inversi\u00f3n". Resalt\u00f3 que hay dos tipos de delitos que m\u00e1s preocupan: "las estafas telef\u00f3nicas y que todos estamos dispuestos a sufrirlas, ya que con los celulares estamos expuestos; y el grooming y que est\u00e1 avanzando en las escuelas. Son dos problem\u00e1ticas que tenemos que profundizar el conocimiento de nuestra gente, los que hacen investigaciones y en la prevenci\u00f3n tambi\u00e9n". Consider\u00f3 que la capacitaci\u00f3n deber\u00eda realizarse tambi\u00e9n en las escuelas y a los adultos mayores. En tanto el Jefe de Polic\u00eda Milton S\u00e1nchez expres\u00f3 su satisfacci\u00f3n de poder contar con profesionales de una vasta experiencia en la tem\u00e1tica en esta oportunidad "la idea era reforzar a la brigada de investigaciones que trabaja con estos temas para reforzar su capacidad de respuesta". Al hacer referencia a estos delitos reconoci\u00f3 su complejidad en cuanto a las estafas y que la gente mayor es el blanco preferido. A su vez el disertante Jorge Vila, analista senior de ciberinteligencia adelant\u00f3 que su tem\u00e1tica en las jornadas ser\u00e1 la de abordar la ciberinteligencia "para reforzar la investigaci\u00f3n institucionalmente en la b\u00fasqueda de inicios y evidencias para darle seguimiento a los delitos complejos." Finalmente, el disertante Digo Lugo licenciado en criminal\u00edstica anticip\u00f3 que su tem\u00e1tica a abordar ser\u00e1 la prevenci\u00f3n de la ciberdelincuencia financiera "en lo que tiene que ver con los casos reales, desde c\u00f3mo se produce la articulaci\u00f3n, como comienza la investigaci\u00f3n desde la v\u00edctima, y c\u00f3mo podemos llegar a un resultado con la averiguaci\u00f3n de quienes son los autores y posterior devoluci\u00f3n del patrimonio sustra\u00eddo". Redondeo diciendo que gracias a la colaboraci\u00f3n de entidades financieras y empresas de entornos digitales se puede estar mejor posicionados para combatir esta problem\u00e1tica.