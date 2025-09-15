Economistas prev\u00e9n un repunte en los precios al consumidor ante la incertidumbre pol\u00edtica y financiera, mientras el estancamiento econ\u00f3mico y la llegada de productos importados moderan el ajuste en las g\u00f3ndolas Jujuy al d\u00eda \u00ae - La derrota electoral del Gobierno en las elecciones de medio t\u00e9rmino bonaerenses por un margen superior al esperado profundiz\u00f3 la volatilidad cambiaria iniciada en julio. Esta situaci\u00f3n, junto a la incertidumbre generada por los comicios de octubre, comienza a impactar en los precios. Sin embargo, la desaceleraci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica y la mayor competencia de productos importados limitan el traslado a los consumidores de las variaciones del d\u00f3lar. La inflaci\u00f3n de agosto fue del 1,9%, impulsada por el rubro Transporte, que registr\u00f3 un aumento del 3,6%, debido a subas en los precios de veh\u00edculos y combustibles. Tambi\u00e9n se destacaron Bebidas alcoh\u00f3licas y tabaco, con alzas del 3,5%, y Restaurantes y hoteles, con 3,4% de incremento. En t\u00e9rminos interanuales, el \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) avanz\u00f3 33,6 por ciento En contraste, Recreaci\u00f3n y cultura, mostr\u00f3 un alza del 0,5%, mientras que Prendas de vestir y calzado, registr\u00f3 una baja del 0,3 por ciento. En t\u00e9rminos interanuales, el \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) avanz\u00f3 33,6% y, durante los primeros 8 meses del a\u00f1o, acumul\u00f3 un alza del 19,5 por ciento. \u201cPor primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses consecutivos de inflaci\u00f3n por debajo del 2% mensual\u201d, afirm\u00f3 el ministro de Econom\u00eda Luis Caputo en su cuenta de X. El dato del mes pasado se mantuvo sin cambios respecto a julio, cuando el IPC tambi\u00e9n se ubic\u00f3 en 1,9%. Los especialistas alertan que esa tendencia no necesariamente se repetir\u00e1 en septiembre, ante la sostenida suba del tipo de cambio y la falta de certezas por las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El tipo de cambio que fija el Banco Naci\u00f3n para sus operaciones con clientes, que ya ven\u00eda acelerando, pas\u00f3 de cotizar $1.380 a $1.465 en una semana, en medio del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria obtuvo el 47% de los votos frente al 34% de La Libertad Avanza. Sobre el posible impacto que esa coyuntura podr\u00eda tener en g\u00f3ndolas, Roc\u00edo Bisang, economista de EcoGo, dijo a Infobae: \u201cPor ahora, estimamos una inflaci\u00f3n para septiembre del 2,4%, incluyendo un leve traspaso a precios para las pr\u00f3ximas semanas. M\u00e1s all\u00e1 del shock del lunes pos elecciones en Buenos Aires, depender\u00e1 de la respuesta del Gobierno y de su capacidad para anclar expectativas\u201d. Bisang advirti\u00f3 que \u201csi bien la incidencia en precios est\u00e1 limitada por el estancamiento de los salarios, la capacidad de consumo y la competencia con importados; la posibilidad de muchas empresas de absorber los incrementos de costos v\u00eda m\u00e1rgenes es cada vez menor\u201d. Javier Okseniuk, director ejecutivo de LCG, destac\u00f3: \u201cEs posible que la inflaci\u00f3n de septiembre se posicione por encima del 2%. Sin embargo, es muy dif\u00edcil de estimar porque los efectos del tipo de cambio hay que ponderarlos con una actividad econ\u00f3mica decididamente m\u00e1s fr\u00eda y donde el disciplinamiento que impone la apertura de las importaciones seguir\u00e1 actuando como contrapeso. A pesar de esto, se espera alguna remarcaci\u00f3n de precios\u201d. En un informe, la consultora advirti\u00f3: \u201cLa recesi\u00f3n se perfila como inminente y 2026 tampoco se anticipa muy favorable, dada la restricci\u00f3n que impone la carencia estructural de d\u00f3lares. Con salarios y empleo estancados, menos cr\u00e9dito, la incertidumbre general, y el \u00edndice de riesgo pa\u00eds en torno de 1.000 puntos b\u00e1sicos, no se ven espacios para que haya algo que gatille la recuperaci\u00f3n\u201d. \u201cA\u00fan en estas condiciones a la inflaci\u00f3n n\u00facleo le est\u00e1 costando perforar la barrera del 1,5% mensual, lo cual indica que la inercia contin\u00faa siendo importante\u201d, agreg\u00f3. Por su parte, Mat\u00edas Bolis Wilson, economista en jefe de la C\u00e1mara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), evalu\u00f3 que con una oferta monetaria controlada y la desaceleraci\u00f3n de la actividad, por tasas de inter\u00e9s altas; no deber\u00eda haber un impacto fuerte en los precios. \u201cEs m\u00e1s, eso tendr\u00eda que actuar como atenuante en la inflaci\u00f3n\u201d, opin\u00f3. Con una oferta monetaria controlada y la desaceleraci\u00f3n de la actividad, por tasas de inter\u00e9s altas; no deber\u00eda haber un impacto fuerte en los precios (Bolis Wilson) \u201cPor eso, no esperamos que el pass through sea notable. Obviamente que los productos que tienen mayor composici\u00f3n de importados se van a ver m\u00e1s afectados", a\u00f1adi\u00f3. Mateo Borenstein, economista de Empiria, sostuvo que \u201ctodav\u00eda es temprano para determinar la magnitud de la repercusi\u00f3n de la suba del d\u00f3lar, aunque es probable que no sea tan relevante porque el super\u00e1vit fiscal y las expectativas de continuidad en la disciplina influyen en la estabilidad de precios. Adem\u00e1s, el estancamiento del consumo contribuye a contenerlos\u201d. El especialista cree que el riesgo electoral podr\u00eda tener un efecto mayor sobre el IPC del mes debido a la incertidumbre generada por el resultado adverso para el Gobierno en las elecciones bonaerenses. En tanto, el relevamiento de precios realizado por C&T Asesores Econ\u00f3micos registr\u00f3 un comportamiento moderado durante la primera semana de septiembre y mayor dinamismo al inicio de la semana actual, superior al observado en semanas anteriores. Esto sugiere que la reciente suba del tipo de cambio comenz\u00f3 a trasladarse a los precios, aunque de manera limitada. Ludmila Di Grande Fuente