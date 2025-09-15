Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos del Grupo de Operaciones Motorizado de la UR2 arrest\u00f3 a un hombre de 24 a\u00f1os que intentaba vender un televisor en la v\u00eda p\u00fablica. El hecho ocurri\u00f3 en la calle Artigas del barrio La Merced, cerca del polideportivo, cuando agentes en recorrido de rutina observaron a un individuo que llevaba consigo un objeto envuelto en una manta. Al acercarse, el personal policial constat\u00f3 que el hombre intentaba vender el electrodom\u00e9stico sin poder justificar su procedencia. Al no contar con ninguna justificaci\u00f3n sobre el objeto, se dio aviso a la dependencia correspondiente. De inmediato, se present\u00f3 en el lugar un m\u00f3vil de apoyo para trasladar al demorado y el televisor a la comisar\u00eda, donde se realizar\u00e1n las diligencias de rigor. Finalmente, el sujeto qued\u00f3 alojado en la dependencia policial de La Merced y el televisor qued\u00f3 en calidad de secuestro, a la espera de que se presente el due\u00f1o leg\u00edtimo o se compruebe la propiedad del mismo.