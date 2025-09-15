Jujuy al d\u00eda \u00ae - Personal del Grupo de Operaciones Motorizadas del Centro de Gesti\u00f3n UR 7, intervino ayer por la tarde en un disturbio en una vivienda del barrio Tupac Amaru VI Etapa del barrio Alto Comedero, donde un hombre de 34 a\u00f1os causaba da\u00f1os a la propiedad de un vecino. El procedimiento se realiz\u00f3 a las 15:10 aproximadamente, cuando una mujer de 53 a\u00f1os manifest\u00f3 que su hijo, un hombre de 34 a\u00f1os, estaba causando destrozos, incluyendo la rotura de una ventana en la casa de un vecino. Los uniformados r\u00e1pidamente llegaron al lugar y redujeron al iracundo sujeto, quien fue trasladado y alojado en la Seccional 56, a disposici\u00f3n de la autoridad competente.