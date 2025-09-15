Jujuy al d\u00eda \u00ae - El encuentro tuvo como prop\u00f3sito promover la accesibilidad, generar espacios de integraci\u00f3n y acercar a las organizaciones a un recurso tur\u00edstico innovador que impulsa el desarrollo social y econ\u00f3mico de la regi\u00f3n. En un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Cultura y Turismo y el Ministerio de Salud de la Provincia, se llev\u00f3 adelante una jornada inclusiva en el Tren Solar de la Quebrada, en el marco del Programa de Responsabilidad Social Empresarial. La actividad cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de diversas asociaciones que representan a personas con discapacidad, quienes realizaron una visita guiada para conocer las instalaciones y experimentar el recorrido en este transporte sustentable, \u00fanico en Latinoam\u00e9rica. De esta manera, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con la inclusi\u00f3n, la igualdad de oportunidades y la construcci\u00f3n de una provincia m\u00e1s justa y participativa.