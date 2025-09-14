El BCRA busca contener la volatilidad cambiaria ajustando los instrumentos de absorci\u00f3n monetaria y promoviendo la baja de tasas de corto plazo tras una etapa de picos e incertidumbre Jujuy al d\u00eda \u00ae - En las \u00faltimas ruedas, el Banco Central (BCRA) parece haber abandonado el intento de dejar la tasa de inter\u00e9s a merced del mercado y tom\u00f3 de nuevo el control: ahora define un sendero descendente en las tasas de corto plazo, en un contexto donde el d\u00f3lar trep\u00f3 hasta la zona alta de la banda y el Gobierno apuesta a que esa cercan\u00eda con el techo sirva de ancla para evitar nuevas turbulencias. La fijaci\u00f3n de tasas mediante la rueda de simult\u00e1neas de BYMA y la absorci\u00f3n de pesos se convirtieron en la nueva estrategia oficial tras la derrota electoral en Buenos Aires. El esquema anterior, caracterizado por la eliminaci\u00f3n de las LEFI a partir del 10 de julio, represent\u00f3 una apuesta por alinear la liquidez residual hacia t\u00edtulos de deuda del Tesoro, con el objetivo de reducir el costo fiscal. La remoci\u00f3n de las LEFI dej\u00f3 al sistema sin un canal de esterilizaci\u00f3n habitual: \u201cEl desarme de las LEFIs termin\u00f3 con una crisis financiera que se coron\u00f3 con la derrota electoral del pasado domingo. Y, nuevamente, cuando el gobierno lleg\u00f3 a la pared, en lugar de doblar hacia el rumbo libertario, retom\u00f3 el pragmatismo y volvi\u00f3 a los pasivos remunerados del BCRA como forma de encontrar una manera de reducir las tasas de inter\u00e9s sin que eso tenga un impacto en el tipo de cambio\u201d, detalla el reporte de PxQ, la consultora de Emmanuel \u00c1lvarez Agis. La expectativa del equipo econ\u00f3mico era que la masa de pesos que estuvo \u201cesterilizada\u201d primero bajo las Leliq y luego en LEFI buscara colocaci\u00f3n a plazos m\u00e1s largos en instrumentos del Tesoro. No todos esos fondos fluyeron hacia opciones de financiamiento estatal. Seg\u00fan los analistas, unos cinco billones de pesos quedaron sin absorber y reavivaron la tensi\u00f3n sobre el mercado cambiario, con volatilidad ampliada por el escenario electoral que tuvo su climax en el salto del d\u00f3lar y la ca\u00edda de los activos financieros posterior al comicio bonaerense. Seg\u00fan el diagn\u00f3stico de PxQ, el canal para frenar la presi\u00f3n sobre el d\u00f3lar y sobre las tasas fue la reintroducci\u00f3n de mecanismos cl\u00e1sicos de esterilizaci\u00f3n. \u201cEl nuevo mecanismo para absorber pesos que no solo explica la tensa calma con el tipo de cambio de lunes a mi\u00e9rcoles, sino tambi\u00e9n el \u00e9xito en la licitaci\u00f3n del Tesoro de ayer, implica la participaci\u00f3n del BCRA en la rueda simult\u00e1nea de BYMA, donde absorbe pesos y, de esa forma, le pone un techo a la tasa de inter\u00e9s. La tasa que fija el BCRA en esa rueda se traslada a la tasa de cauci\u00f3n y a la de REPO interbancario. La nueva tasa de referencia comenz\u00f3 la semana en la zona del 45% y ayer cerr\u00f3 en 35%. El BCRA registra esas operaciones como un pasivo y ese stock ya lleg\u00f3 (al 9Sep) a AR$ 4,5bill.\u201d Este instrumento reemplaz\u00f3 a las LEFI como forma central de absorci\u00f3n monetaria de corto plazo. Adem\u00e1s, PxQ remarca que \u201cla vuelta de los pasivos remunerados del BCRA permite recuperar un lugar seguro para la liquidez de corto plazo, cambiando esa seguridad por una menor tasa. Esta reducci\u00f3n del costo financiero resulta deseable desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda p\u00fablica y privada. Sin embargo, la misma medida no surte el mismo efecto si es tomada luego de un error no forzado como la eliminaci\u00f3n de las LEFIs y en el medio de la crisis pol\u00edtica que afecta al oficialismo luego de la derrota en PBA\u201d. El impacto de este cambio de rumbo se vio reflejado en el a primera vista positivo resultado de la licitaci\u00f3n de deuda de ayer, que otorg\u00f3 previsibilidad moment\u00e1nea al mercado. PxQ resalta: \u201cEn la licitaci\u00f3n de ayer el Tesoro obtuvo un 91% de refinanciaci\u00f3n, ofreciendo t\u00edtulos con vencimiento posterior a las elecciones de octubre. De los $6,6 billones adjudicados, el 90% se coloc\u00f3 en t\u00edtulos a tasa fija, siendo la LECAP con vencimiento el 31 octubre la que captur\u00f3 el 54% de los fondos de la colocaci\u00f3n. La tasa de la licitaci\u00f3n fue superior a la de cierre del mercado secundario pero inferior a la de la anterior licitaci\u00f3n del Tesoro\u201d. Seg\u00fan datos oficiales al 9 de septiembre, el monto de pesos \u201cesterilizados\u201d mediante la simult\u00e1nea de BYMA alcanz\u00f3 4.545.772 millones de pesos. Ese mecanismo vino a reemplazar a las LEFI para regular la masa monetaria, permitirle al BCRA manejar las tasas de inter\u00e9s de corto plazo y, en base a ese control, habilitar una baja de tasas en pesos. De acuerdo con el an\u00e1lisis de la sociedad de Bolsa Cohen una nueva calma empieza a hacer pie. Tras el sacud\u00f3n poselectoral en las \u00faltimas ruedas los bonos en d\u00f3lares subieron m\u00e1s de 2%, mientras que el d\u00f3lar oficial se mantuvo pr\u00e1cticamente estable y los tipos de cambio financieros descendieron, facilitando un respiro para las tasas. La intervenci\u00f3n del BCRA al absorber pesos en la rueda de simult\u00e1neas en BYMA, al 35% anual colabor\u00f3 \u201cgenerando un fuerte incentivo hacia los t\u00edtulos del Tesoro\u201d. La curva de deuda soberana en d\u00f3lares encaden\u00f3 dos ruedas positivas, con un avance promedio de 2,3%. El riesgo pa\u00eds todav\u00eda se mantiene en niveles elevados, en torno a 1.070 puntos b\u00e1sicos, aunque retrocedi\u00f3 respecto de los m\u00e1ximos del a\u00f1o. Respecto al mercado accionario, Cohen detall\u00f3: \u201cEl Merval anot\u00f3 su segunda suba consecutiva, con un avance de 5,6% en pesos y 5,4% en d\u00f3lares contado con liquidaci\u00f3n. De esta manera, alcanz\u00f3 un nivel de USD 1.269, impulsado por los sectores industrial, energ\u00e9tico y financiero. Las acciones de Macro, Supervielle y Edenor presentaron las mayores ganancias, superiores al 7%. En contraste, Holcim fue la \u00fanica acci\u00f3n que retrocedi\u00f3, con una p\u00e9rdida de 4,7%\u201d. Un an\u00e1lisis de Outlier agrega que \u201clo m\u00e1s relevante ...) en lo que respecta a la tasa en pesos pasa por la baja de 5% de la tasa de simult\u00e1neas a la que toma el BCRA, dej\u00e1ndola en 35%. No hay guidance respecto del actuar del BCRA en este mercado, por lo que no sabemos si continuar\u00e1 hoy la baja, pero creemos que mientras el tipo de cambio no reaccione al alza, la autoridad monetaria va a seguir (y deber\u00eda hacerlo) para intentar desandar un sendero de suba de tasas que termin\u00f3 impactando fuerte sobre la actividad a trav\u00e9s de tasas activas bancarias\u201d. La cercan\u00eda del techo de la banda cambiaria, y su promesa de intervenci\u00f3n para frenar al d\u00f3lar en caso de que la alcance con toda la artiller\u00eda del pr\u00e9stamo del FMI, tambi\u00e9n colabora. \u201cAdicionalmente, est\u00e1 claro que tambi\u00e9n juega a favor la se\u00f1al de que se est\u00e1 forzando en mucha menor intensidad la posici\u00f3n del tipo de cambio dentro de la banda, permitiendo que el mismo se ubique mucho m\u00e1s cerca de la banda superior y que eso, junto con la operaci\u00f3n del BCRA en el mercado de REPO, permite una reducci\u00f3n de las tasas de inter\u00e9s locales. Que siguen elevadas, pero ya empiezan a dar signos convincentes de descompresi\u00f3n\u201d, continu\u00f3 Outlier. El escenario hasta octubre, entonces, sigue marcado por la expectativa de mayor estabilidad en tasas, la continuidad de la absorci\u00f3n de pesos y la fijaci\u00f3n diaria de la tasa de referencia por parte del Banco Central. El debate sobre un sistema monetario expl\u00edcito, o metas trazables y verificables como demand\u00f3 el FMI en su \u00faltimo staff report, contin\u00faa abierto para el futuro pr\u00f3ximo a medida que la necesidad de sumar reservas con las que sostener los pagos de deuda y aspirar a volver al mercado para refinanciar vencimientos vuelvan al centro de la escena. Mat\u00edas Barber\u00eda Fuente