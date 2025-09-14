Jujuy al d\u00eda \u00ae - El gobernador Carlos Sadir visit\u00f3 el canch\u00f3n de la Escuela de Comercio 1, donde revivi\u00f3 sus a\u00f1os de estudiante y carrocero. Sadir, quien form\u00f3 parte del equipo de los recordados "Loros", comparti\u00f3 un emotivo momento con los j\u00f3venes constructores de la carroza que representar\u00e1 al colegio en la FNE 2025. Durante su visita, el mandatario fue recibido con entusiasmo por los estudiantes y les agradeci\u00f3 el c\u00e1lido recibimiento. "Siempre es un gusto volver a la Escuela de Comercio", expres\u00f3 Sadir. "Aqu\u00ed se hacen los amigos que son para toda la vida". Con esas palabras, conect\u00f3 con la esencia de la FNE y los lazos que se forjan durante la construcci\u00f3n de las carrozas. Sadir alent\u00f3 a los j\u00f3venes a disfrutar de esta etapa, especialmente a los alumnos de 5\u00ba a\u00f1o, que viven su \u00faltima FNE como estudiantes. Los "Loros" est\u00e1n en la etapa final de la construcci\u00f3n de su carroza, la cual desfilar\u00e1 a partir del jueves 18 de septiembre en la Ciudad Cultural, lista para competir en una nueva edici\u00f3n de la fiesta m\u00e1s grande de los estudiantes.