Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, junto con el Ente Aut\u00e1rquico Permanente, vienen trabajando en una agenda de actividades que intentan poner en valor el compromiso del estudiantado con el cuidado y la conservaci\u00f3n del ambiente local. Confirmaron adem\u00e1s que premiar\u00e1n una vez m\u00e1s a las carrozas y carruajes ambientales. El Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico de Jujuy dice presente, una vez m\u00e1s, en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En esta oportunidad, desarrollando una serie de actividades en la Pintada Estudiantil, que recuperan los compromisos asumidos hace tiempo entre las autoridades, la Ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n, y el presidente del Ente Aut\u00e1rquico Permanente, Mart\u00edn Meyer. Adem\u00e1s de los acuerdos con la Comisi\u00f3n de Estudiantes de la FNE. En este sentido, en la jornada de hoy los equipos de la Secretar\u00eda de Calidad Ambiental, y de la Direcci\u00f3n de Educaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n Ambiental, se desplegaron en la Ciudad Cultural para instalar Puntos Verdes, por un lado; y por otro para desarrollar juegos educativos y estampar una pintura con un mensaje vinculado a la conservaci\u00f3n de la biodiversidad. En el caso de los Puntos Verdes, se distribuyeron para que los estudiantes pudieran depositar all\u00ed los residuos derivados de la propia pintada: tarros de pinturas, pinceles, brochas, estopas, recipientes con pinturas, entre otros. Estos residuos, categorizados como peligrosos por su composici\u00f3n, deben ser gestionados de una manera diferente a la de los Residuos S\u00f3lidos Urbanos (RSU). Por eso los equipos de la cartera ambiental, en articulaci\u00f3n con la empresa Ecoaxion, que es operadora de residuos peligrosos en Jujuy, se encargaron de garantizar su tratamiento y destino final. Mientras que el Ministerio de Ambiente tambi\u00e9n ofreci\u00f3 un espacio de recreaci\u00f3n, para que, a trav\u00e9s de la educaci\u00f3n ambiental, los ni\u00f1os, las ni\u00f1as, los adolescentes, los j\u00f3venes, las personas adultas, y todas las familias pudieran aprender sobre distintos temas de la agenda ambiental a trav\u00e9s del juego. Y finalmente tambi\u00e9n los equipos dejaron estampada una obra de arte en el asfalto de la avenida que est\u00e1 frente a los food trucks, bajo la consigna de vivir una \u201cFiesta + sostenible\u201d, y conservar la biodiversidad y proteger el ambiente. En la pintura se observan animales de la fauna silvestre nativa que forman parte de la gran riqueza ecosist\u00e9mica de Jujuy, y de la enorme biodiversidad local. Muchos de los cuales fueron declarados Monumentos Naturales por el riesgo y las amenazas que enfrentan, como el c\u00f3ndor andino (Vultur gryphus), el tuc\u00e1n grande (Ramphastos toco), el gato andino (Leopardus jacobita), o el tapir (Tapirus terrestris). O bien se trata de animales que adem\u00e1s forman parte de programas y estrategias que el gobierno de la provincia lleva adelante: como la vicu\u00f1a (Vicugna vicugna) en las Esquilas Sustentables de Vicu\u00f1as; el Programa de Conservaci\u00f3n C\u00f3ndor Andino junto con la Fundaci\u00f3n Bioandina, o la Estrategia de conservaci\u00f3n del con la Alianza Gato Andino (AGA), o el Plan de recuperaci\u00f3n de la especie tapir en la zona de las yungas, en coordinaci\u00f3n con la Fundaci\u00f3n Rewilding, el Ecoparque de Buenos Aires, y el emprendimiento privado Ecoportal de Piedras. Al respecto, el director de Educaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n Ambiental, Nicol\u00e1s Herrera, destac\u00f3 el trabajo de los equipos de dicha \u00e1rea y de la Secretar\u00eda de Calidad Ambiental, y puso de relieve adem\u00e1s que \u201cdesde el 2017 venimos desarrollando diversas acciones en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, porque reconocemos que es una de las festividades m\u00e1s movilizantes de la juventud en Jujuy que no solo tiene que ver con la celebraci\u00f3n del estudiantado y la primavera, sino que sobre todo pone en valor el compa\u00f1erismo, la unidad, la solidaridad, la reciprocidad, el proyecto com\u00fan, los sue\u00f1os colectivos\u201d. \u201cDesde el Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico trabajamos siempre bajo esas premisas, porque son las que hacen posible vivir en una sociedad mejor\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Herrera. Y luego de recordar que el Ministerio liderado por Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n viene concretando una agenda de juventudes, ambiente y cambio clim\u00e1tico desde hace mucho, \u201cporque los j\u00f3venes entienden que el ambiente es hoy una de las m\u00e1s grandes causas, sino tal vez la m\u00e1s importante\u201d, reconoci\u00f3 en el estudiantado juje\u00f1o y en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, \u201cla posibilidad de imaginar otros horizontes de futuro posible\u201d.