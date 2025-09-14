Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n acompa\u00f1\u00f3 este s\u00e1bado a los estudiantes en la pintada estudiantil que vestir\u00e1 de color la Ciudad Cultural en la FNE 2025. Las instituciones educativas dijeron presente, junto a familias, docentes y autoridades para expresar su arte a trav\u00e9s de diferentes dibujos y graffitis que forman parte a\u00f1o a a\u00f1o de esta tradicional pintada. Estuvieron presentes el director de Innovaci\u00f3n Educativa, Pablo Almir\u00f3n y su par de Acompa\u00f1amiento Integral Educativo, Julieta Yamin y desde la Subcomisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Suicidio, Estefan\u00eda Valdez. En un trabajo interministerial se pudieron abordar las campa\u00f1as #NoSeasParteDelDa\u00f1o y "Con cada gesto, un cuidado" que a trav\u00e9s de distintas acciones promueven pr\u00e1cticas que son fundamentales para preservar a la comunidad de situaciones de riesgo y fomentar una cultura del cuidado en nuestros j\u00f3venes.