El Gobierno atraviesa un momento de dificultad pol\u00edtica y econ\u00f3mica, pero insiste con lo mismo Jujuy al d\u00eda \u00ae - Es m\u00e1s f\u00e1cil sepultar que superar. El desaf\u00edo de explicar y persuadir \u2013el abc de la pol\u00edtica- qued\u00f3 para \u201clos perversos de la casta\u201d, cucarachas, inmundos socialistas, radicales o lo que fuese. Tenemos un Gobierno que plantea, ante la derrota electoral aplastante en Buenos Aires, el apocalipsis. Nadie del Gobierno, comenzando por el Presidente y su hermana, puede sostener con fundamentos una discusi\u00f3n ideol\u00f3gica sobre un plan de pa\u00eds real y aplicable. Tan bajo fue cayendo el Gobierno, que su Presidente y su ministro de Econom\u00eda solo se sienten c\u00f3modos en territorio del streaming del Gordo Dan. Milei tuvo en la noche del domingo solo una frase de realismo pol\u00edtico: \u201cDebemos reconocer una derrota contundente\u201d. Todo lo que sigui\u00f3 fue parte de surrealismo m\u00e1gico que se resume en: \u201cSomos el mejor gobierno de la Historia\u201d. Para quienes dudan, debo decir que el titular de LLA no va a cambiar nada. Resistir\u00e1. Por ejemplo, aplicar\u00e1 vetos a las leyes de Financiamiento Educativo y de Emergencia en Salud para el Garrahan. Seguir\u00e1n sus pol\u00edticas juntando adversarios (todos \u201ccomunistas\u201d). Imposible que con su plan destructor y cruel pueda ganar elecciones. Hasta aqu\u00ed (a pesar de su 30% de votos obtenidos), hay una Argentina con jubilados rotos, empresarios quebrados, trabajadores hambreados y\/o despedidos, cient\u00edficos en fuga\u2026 tal vez todo roto. No esperen que el Presidente lo registre. La econom\u00eda real est\u00e1 parada. ADIMRA informa que el 90% de sus asociados cree que el pr\u00f3ximo a\u00f1o disminuir\u00e1 la mano de obra contratada. El titular de AIM Rosario, Rafael Catalano, le dice a Infobae: \u201cTenemos tasas negociadas por arriba del 70%, \u00bfnos explican c\u00f3mo llegamos a marzo?\u201d. Los trabajadores de Sancor pidieron la quiebra activa de la Cooperativa. El secretario general de ATILRA, H\u00e9ctor Etin Ponce, manifiesta, en di\u00e1logo con este medio: \u201cLos trabajadores solicitaron por unanimidad al Consejo Directivo nacional de ATILRA que elevemos el pedido de quiebra al juez, con continuidad de la fuente de trabajo (hay otros pedidos), y tambi\u00e9n nos solicitaron que busquemos inversores interesados en explotar la empresa. En alg\u00fan momento, por ignorancia o mala fe, se dijo que quer\u00edamos quedarnos con la empresa, pero legal y estatuariamente no podemos hacerlo\u201d. Vasalli est\u00e1 otra vez en serios problemas y Acindar en estado de convulsi\u00f3n. El intendente de Villa Constituci\u00f3n, Jorge Berti, le indica a Infobae: \u201cLa crisis de Acindar es el mejor ejemplo de las consecuencias de este modelo econ\u00f3mico. A pesar de extraordinarias ganancias y alta producci\u00f3n, hoy, ante la baja de consumo de acero al 50%, reduce personal, presiona con salarios a la baja golpeando a f\u00e1bricas, comercios y servicios de mi ciudad. No es reperfilando empresas para vender viandas como se resolver\u00e1n las inequidades y desigualdades. El Gobierno no toma nota, la poblaci\u00f3n s\u00ed lo ha hecho\u201d. Lo incre\u00edble es que el Gobierno, aun tras la derrota en el territorio del 37% del padr\u00f3n electoral, solo acude al viejo remedio de la recesi\u00f3n. El estancamiento argentino no tiene piso, sigue ensanch\u00e1ndose. El Gobierno atraviesa un momento de dificultad pol\u00edtica y econ\u00f3mica, pero insiste con lo mismo. Los gobernadores seguir\u00e1n acumulando fortaleza. Este viernes se encontrar\u00e1n en C\u00f3rdoba. Han salido de la pasividad. El gobernador Pullaro este mi\u00e9rcoles celebr\u00f3 dos a\u00f1os de su victoria electoral y la finalizaci\u00f3n de un ciclo de realizaciones con la concreci\u00f3n de la Reforma de la Carta Magna provincial. Hecho hist\u00f3rico. Ha dicho: \u201cSi en Argentina no hay convulsi\u00f3n social, es por el accionar de los gobernadores\u201d. Entre par\u00e9ntesis, deber\u00e1 elegir en el 2027 entre presentarse por su reelecci\u00f3n o ir por la presidencia. Es un dirigente que comanda una coalici\u00f3n de partidos y ha demostrado que ejerce la pol\u00edtica, aspecto que lo posiciona para desaf\u00edos mayores. Un ministro de Econom\u00eda de una provincia importante le dijo a esta cronista: \u201cEl Presidente atraviesa una contradicci\u00f3n importante entre la articulaci\u00f3n pol\u00edtica y el sostenimiento identitario\u201d. Y remat\u00f3: \u201cLos gobernadores no quieren escenas de di\u00e1logo, sino propuestas concretas y reales\u201d. Si bien el FMI se tom\u00f3 su tiempo, autoriz\u00f3 al Gobierno a tomar reservas y mantener la banda cambiaria (hay tanta escasez de pesos, que no peligra una subida abrupta del valor del d\u00f3lar). Lo que molest\u00f3 al FMI \u2013por eso el aumento del riesgo pa\u00eds- es que usasen los d\u00f3lares de Tesoro \u2013no se tocan porque son los destinados a pagar la deuda-. El lunes, Milei hablar\u00e1 al pa\u00eds por el env\u00edo del presupuesto nacional 2026. El compromiso con el FMI de super\u00e1vit para el 2025 es del 1.6% del PBI. Para el 2026, la meta comprometida es del 2.2%. Para el Presidente, \u201cel Congreso es un irresponsable fiscal, al igual que los gobernadores\u201d. Probablemente el diputado Espert obstaculice nuevamente su discusi\u00f3n. Seg\u00fan el ex diputado peronista Alejandro \u201cTopo\u201d Rodr\u00edguez, el mismo no ser\u00e1 tratado. Al consultarle por qu\u00e9, adujo que \u201clas dos decisiones m\u00e1s importantes que tomaron Milei y Toto Caputo para achicar el gasto fueron prorrogar en el 2024 el presupuesto 2023, y en el 2025 iterarlo. Esto hizo que el ajuste brutal fuese de U$S 70\/80 mil millones porque el precio era viejo con recaudaci\u00f3n impositiva nueva. Le conviene seguir con este m\u00e9todo\u201d. Esta combinaci\u00f3n de un programa econ\u00f3mico fr\u00e1gil con tipo de cambio atrasado, apertura importadora, impacto en la producci\u00f3n, con despido de personal en blanco, solo se sostiene con fortaleza pol\u00edtica, que la da el consenso social. Todo indica que el domingo pasado eso se rompi\u00f3. La gente que se sacrific\u00f3 con estoicismo no ve resultados y s\u00ed que se les minti\u00f3 en lo moral. Como dice el hist\u00f3rico dirigente Federico Storani: \u201dLa pol\u00edtica sigue siendo una ciencia. Cuando la conciencia social se despierta, te pasa factura\u201d. Mar\u00eda Herminia Grande Fuente