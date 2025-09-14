Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Comit\u00e9 Interinstitucional de Actuaci\u00f3n en Casos de Desaparici\u00f3n de Mujeres, Ni\u00f1as y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a\u00a0 ORIANA ABIGAIL ARAMAYO de 14 a\u00f1os. Se encuentra desaparecida desde el 13\/09\/2025, la denuncia fue radicada el 14\/09\/2025, con domicilio en PERICO -\u00a0 Jujuy. De contextura f\u00edsica delgada, tez blanca, cabello corto color casta\u00f1o oscuro, de 1,50 mts. de estatura aproximada. Vest\u00eda un pantal\u00f3n corto de f\u00fatbol color blanco con rojo y remera negra con l\u00edneas blancas Quienes puedan aportar informaci\u00f3n que permita dar con su paradero, comunicarse a la l\u00ednea 911\/388-6860239\/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial m\u00e1s cercana.