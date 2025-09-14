Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Una mujer denunci\u00f3 haber sido v\u00edctima de una estafa virtual tras invertir una importante suma de dinero en una supuesta plataforma de trabajo online. El hecho ocurri\u00f3 desde mayo de 2025, cuando la v\u00edctima vio en Facebook una publicaci\u00f3n que promet\u00eda ganancias por realizar tareas en l\u00ednea. Confiada, realiz\u00f3 una inversi\u00f3n de 15 millones de pesos, que nunca le fueron devueltos. La denuncia fue radicada ante la Brigada de Investigaciones por supuesta estafa virtual. La causa qued\u00f3 abierta a fin de identificar a los responsables de la maniobra y recuperar los fondos.