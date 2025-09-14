El sujeto tambi\u00e9n golpe\u00f3 a su hija de 9 a\u00f1os Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un episodio de violencia de g\u00e9nero fue denunciado en la ciudad de Palpal\u00e1, donde una mujer y su hija menor de edad resultaron agredidas por un sujeto que ser\u00eda la expareja de la denunciante. Seg\u00fan consta en la denuncia realizada en la Seccional 23\u00ba, el hecho se registr\u00f3 el pasado 5 de septiembre cuando el denunciado ingres\u00f3 violentamente a la vivienda de su ex pareja, ubicada en el barrio San Roque. La mujer relat\u00f3 que el agresor pate\u00f3 la puerta de ingreso, y al verla la agarr\u00f3, la empuj\u00f3 contra el suelo e intent\u00f3 estrangularla, en un ataque que dej\u00f3 a la v\u00edctima en estado de shock. En medio de la situaci\u00f3n, la hija de 9 a\u00f1os que ambos tienen en com\u00fan intervino, pero tambi\u00e9n fue golpeada por el sujeto, quien la abofete\u00f3 sin piedad. Tras la denuncia, se iniciaron las actuaciones correspondientes en el marco de la causa por violencia de g\u00e9nero y lesiones.