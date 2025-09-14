Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Personal de la Escuela Agrot\u00e9cnica Provincial N\u00b0 12 de la localidad de El Fuerte denunci\u00f3 la desaparici\u00f3n de un microscopio digital que formaba parte del equipamiento institucional. Seg\u00fan la denuncia presentada, el hecho se conoci\u00f3 el 10 de septiembre alrededor de las 15:40, cuando la secretar\u00eda del establecimiento advirti\u00f3 la ausencia del dispositivo, identificado como un microscopio digital USB\/HDMI Andonstar ADS 302, con pantalla LED de 5\u201d y control remoto. Aclararon que desconocen desde cu\u00e1ndo falta el equipo, lo que dificulta precisar el momento en que se produjo la sustracci\u00f3n. El caso qued\u00f3 bajo investigaci\u00f3n de la Seccional 28\u00b0, que inici\u00f3 actuaciones para intentar establecer responsabilidades y dar con el paradero del material faltante.