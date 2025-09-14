Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Comunidad Aborigen de Santo Domingo, Rinconada, vivi\u00f3 este viernes 12 de septiembre una jornada hist\u00f3rica con la inauguraci\u00f3n del Hotel Comunitario y el Centro de Interpretaci\u00f3n Arqueol\u00f3gica, espacios que se incorporan al corredor Ecotur\u00edstico Altoandino como nuevos hitos de identidad cultural y desarrollo tur\u00edstico. El acto cont\u00f3 con la presencia del ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Federico Posadas; el secretario de Turismo, Diego Valdecantos; el secretario de Cultura, Jos\u00e9 Rodr\u00edguez B\u00e1rcena; junto al equipo t\u00e9cnico del ministerio, quienes acompa\u00f1aron a la comunidad en la puesta en marcha de este proyecto colectivo. La obra comenz\u00f3 a gestarse en 2020 gracias al trabajo articulado entre el Gobierno de Jujuy, la Empresa Minera Pirquitas y la propia comunidad local, y hoy se concreta como una iniciativa que fortalecer\u00e1 la identidad cultural, el v\u00ednculo con las ra\u00edces ancestrales y la oferta tur\u00edstica de la regi\u00f3n. Durante la celebraci\u00f3n, se destac\u00f3 la participaci\u00f3n de autoridades provinciales, invitados de pa\u00edses de la comunidad andina y representantes de distintas comunidades de la regi\u00f3n. La jornada incluy\u00f3 un desayuno comunitario, feria de artesanos, acto protocolar, almuerzo y cierre festivo, en un clima de fraternidad y orgullo compartido. Al respecto, el ministro Federico Posadas expres\u00f3: \u201cMuy contento, muy emocionado de estar en Santo Domingo. Siempre es una alegr\u00eda volver a encontrarme con amigos de cada comunidad. Aqu\u00ed todo es m\u00e1s dif\u00edcil y lo que se logra emociona m\u00e1s. Este centro de interpretaci\u00f3n es la expresi\u00f3n de un trabajo articulado, de la s\u00edntesis de muchas voluntades y esfuerzos, de la mano de una provincia que vive la cultura viva con intensidad\u201d.Con esta inauguraci\u00f3n, Santo Domingo reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo comunitario y sostenible, potenciando su patrimonio cultural y arqueol\u00f3gico como motor de crecimiento para las futuras generaciones.