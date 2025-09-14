El \u201cLobo\u201d juje\u00f1o buscar\u00e1 un triunfo que le permita recuperar la punta de la Primera Nacional, aunque ya no depende de si mismo Jujuy al d\u00eda \u00ae - El entrenador Mat\u00edas M\u00f3dolo prepar\u00f3 a su equipo para un partido que podr\u00eda ser relevante para las aspiraciones \u201calbicelestes\u201d: este domingo Gimnasia de Jujuy enfrenta desde las 13:30 en Mataderos a Nueva Chicago. Cuando falta de cada vez menos para el cierre del campeonato regular, Gimnasia y Esgrima de Jujuy tiene que afrontar este domingo un compromiso de gran complejidad en su b\u00fasqueda por conquistar el primer ascenso que otorga la Primera Nacional. De visitante enfrenta a Nueva Chicago en el estadio de mismo nombre ubicado en Mataderos (Buenos Aires), desde las 13:30. El duelo correspondiente a la fecha 31 de la Zona B de la categor\u00eda ser\u00e1 arbitrado por Yamil Possi y contar\u00e1 con televisaci\u00f3n de TyC Sports. UN \u201cLOBO\u201d CON LA MIRADA PUESTA EN LA CIMA El conjunto juje\u00f1o llega a esta fecha con 54 puntos, apenas dos menos que el actual l\u00edder Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que suma 56. La derrota sufrida en la anterior fecha en tierras mendocinas le quit\u00f3 al equipo del DT Mat\u00edas M\u00f3dolo la posibilidad de seguir en la punta y ahora ya no depende de s\u00ed mismo: para recuperar la cima deber\u00e1 ganarle al \u201cTorito\u201d y esperar que el \u201cBlanquinegro\u201d mendocino no sume de a tres en su choque ante Agropecuario, que se jugar\u00e1 el lunes desde las 15:30. La diferencia m\u00ednima mantiene viva la ilusi\u00f3n en Jujuy. El \u201cLobo\u201d es uno de los animadores del torneo y sabe que un triunfo en Mataderos lo mantendr\u00e1 con chances concretas en la recta final de la Zona B, donde cada punto empieza a ser determinante para la clasificaci\u00f3n y el objetivo mayor de pelear el ascenso a la Liga Profesional. EL EQUIPO SIGUE SIN SU COLUMNA VERTEBRAL El entrenador del plantel juje\u00f1o vuelve a padecer bajas importantes por suspensiones y lesiones, al momento de definir su equipo para enfrentar a Nueva Chicago. Nicol\u00e1s Dematei y Francisco Maidana todav\u00eda deben cumplir una fecha m\u00e1s de sanci\u00f3n, mientras que Guillermo Cosaro contin\u00faa afuera por un desgarro. La novedad positiva est\u00e1 en el regreso de Emiliano Endrizzi, que ocupar\u00e1 el lateral izquierdo en reemplazo de Mat\u00edas Noble. De tal manera, el posible \u201conce\u201d titular este domingo ser\u00eda: Milton \u00c1lvarez; Diego L\u00f3pez, Bruno Palazzo, Sebasti\u00e1n S\u00e1nchez, Emiliano Endrizzi; Santiago Camacho, Hugo Soria, Fernando Dur\u00e9, Francisco Molina; Alejandro Quintana y Gustavo \u201cTortuga\u201d Fern\u00e1ndez. EN LA HISTORIA MANDAN LOS JUJE\u00d1OS A lo largo de 22 partidos oficiales disputados entre estos elencos hist\u00f3ricos animadores de la categor\u00eda, Gimnasia de Jujuy gan\u00f3 en 8 ocasiones, Nueva Chicago en 5, y empataron 9 veces. \u201cSalimos a la cancha a defender la ilusi\u00f3n de toda una provincia\u201d, afirma Santiago Camacho El \u00faltimo antecedente data de la fecha 14 de esta misma temporada, cuando el \u201cLobo\u201d juje\u00f1o se impuso 2 a 1 en el estadio \u201c23 de Agosto\u201d de esta ciudad, con Cristian \u201cPolaco\u201d Men\u00e9ndez como gran figura al marcar el gol decisivo.