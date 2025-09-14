Maimar\u00e1 cuenta con una nutrida oferta de atractivos culturales que la mantienen viva todo el a\u00f1o, siendo carnaval la m\u00e1s frecuentada Jujuy al d\u00eda \u00ae - Ubicada a 78 km al norte de San Salvador de Jujuy, entre las localidades de Purmamarca y Tilcara, Maimar\u00e1 se abre paso como uno de los destinos predilectos de la Quebrada de Humahuaca por descubrir. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003 y detentora de una zamba propia, "La Maimare\u00f1a", integra este 2025 junto a otros siete pueblos de Argentina el exclusivo listado de poblados que compiten a nivel internacional en los premios Best Tourism Village 2025 de la ONU Turismo por sus paisajes, cultura y tradici\u00f3n. "Este es mi pueblo. Su nombre quiere decir: 'Estrella que cae'. Hasta aqu\u00ed llegan pocas noticias del mundo", rese\u00f1\u00f3 el periodista, poeta y asesor en temas culturales Jorge Calvetti en una de sus tantos escritos dedicados a este rinc\u00f3n de la quebrada. \u00bfC\u00f3mo es Maimar\u00e1? Maimar\u00e1 cuenta con una nutrida oferta de atractivos culturales que la mantienen viva todo el a\u00f1o, siendo carnaval la m\u00e1s frecuentada. Entre sus principales caracter\u00edsticas se destaca el conjunto geol\u00f3gico Sierras de Alfarcito, bautizado por los lugare\u00f1os y visitantes como Paleta del Pintor. Tambi\u00e9n el R\u00edo Grande, el trazado del antiguo Ferrocarril Belgrano y la Ruta Nacional N\u00b0 9 que corren paralelas a la formaci\u00f3n rocosa. Al pie de la monta\u00f1a, se sit\u00faan quintas fruti-hort\u00edcolas y de flores que terminan por engalanar el paisaje natural. El pueblo de poco m\u00e1s de 4000 habitantes cuenta tambi\u00e9n con numerosos y diversos sitios arqueol\u00f3gicos que dan cuenta de asentamientos desde el 1300 d.C. No obstante, la existencia de las primeras instituciones se remontan hacia fines del siglo XIX. El clima de la regi\u00f3n en generalmente agradable: en invierno las temperaturas m\u00ednimas suelen llegar a 4\u00b0C, entre las 6 y las 9 de la ma\u00f1ana, ascendiendo al mediod\u00eda alrededor de los 20\u00b0C, descendiendo nuevamente al atardecer. En el verano las m\u00ednimas rondan los 10\u00b0C y las m\u00e1ximas los 30\u00b0C. \u00bfQu\u00e9 hacer en Maimar\u00e1? El pueblo de la "Estrella que cae" invita cada verano a ser parte de la Chaya de Mojones el 1 de enero y la "Bajada de los Diablos" a cargo de la comparsa Cerro Negro, dando inicio a la celebraci\u00f3n del carnaval. Adem\u00e1s, Maimar\u00e1 cuenta con otros cinco atractivos disponibles para recorrer en cualquier \u00e9poca del a\u00f1o: La Paleta del Pintor: se trata de una formaci\u00f3n natural compuesta por cerros de tonalidades variadas que parecen imitar una paleta de artista. Estas estructuras geol\u00f3gicas se originaron durante las eras terciaria y cuaternaria y representan el principal atractivo del lugar. Posta de Hornillos: situada a solo 3 km del acceso sur a Maimar\u00e1, tiene un alto valor hist\u00f3rico, ya que funcion\u00f3 como una posta centenaria que conectaba el Alto Per\u00fa con el virreinato del R\u00edo de la Plata. Adem\u00e1s, sirvi\u00f3 como base avanzada del Ej\u00e9rcito de la Independencia. Antigal de Hornillos: se trata de un valioso sitio arqueol\u00f3gico cercano a la Posta de Hornillos, que conserva vestigios de la presencia humana en la Quebrada de Humahuaca desde hace 10.000 a\u00f1os. Cementerio Nuestra Se\u00f1ora del Carmen: destaca por su ubicaci\u00f3n en la cima de una colina, buscando una conexi\u00f3n m\u00e1s cercana con el "Padre Sol". Puente Natural: esta estructura geol\u00f3gica, localizada a 3,5 km de Maimar\u00e1, es resultado de siglos de erosi\u00f3n por el agua y el viento.