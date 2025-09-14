Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 de espacios curriculares OFRECIMIENTO: Extraordinario \u2013 Espacios Curriculares I.E.S. N\u00b0 10 \u2013 Fraile Pintado Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1Uhz0eXbeWZqUjVAi24Cn55PFlX72kxAK\/view INSTITUCI\u00d3N DE FORMACI\u00d3N PROFESIONAL Centro de Educaci\u00f3n No Formal N\u00b0 1 \u2013 La Quiaca Oferta formativa: Electricista en Inmueble Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1lF6MjBW6HTjI189nexv9Od-iTaxep_Td\/view