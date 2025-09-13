La dosis gratuita se aplica entre las semanas 32 y 36 gestaci\u00f3n para evitar patolog\u00edas respiratorias como neumon\u00eda. La vacuna tambi\u00e9n brinda protecci\u00f3n al beb\u00e9 hasta los 6 meses de edad Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la poblaci\u00f3n que contin\u00faa en toda la provincia con la vacunaci\u00f3n exclusiva para embarazadas con la dosis frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y que, tal como indica la Naci\u00f3n, la campa\u00f1a se extiende hasta el pr\u00f3ximo 31 de octubre. La campa\u00f1a iniciada en el mes de enero se destina a embarazadas entre las semanas 32 y 36 con 6 d\u00edas de gestaci\u00f3n, brindando protecci\u00f3n frente a patolog\u00edas respiratorias que pueden ser de gran complejidad como la neumon\u00eda o la bronquiolitis y extendiendo anticuerpos al beb\u00e9 hasta los 6 meses de edad. Para la vacunaci\u00f3n ante VSR, la persona debe concurrir con DNI a cualquier vacunatorio de la provincia sin requerimiento de orden m\u00e9dica, recordando que se aplica a embarazadas con seguimiento tanto desde el sistema p\u00fablico como desde el sector privado. La campa\u00f1a apunta a reforzar la prevenci\u00f3n mientras busca que el sistema de salud mantenga sus servicios habituales sin sobrecarga, ya que las complicaciones de este virus demandan altos porcentajes de ocupaci\u00f3n en salas de internaci\u00f3n general y en terapias intensivas pedi\u00e1tricas y neonatales. La vacuna frente al VSR tiene car\u00e1cter obligatorio, es gratuita, fue incorporada al Calendario Nacional en 2023 y permite la transferencia de anticuerpos a trav\u00e9s de la placenta apenas 15 d\u00edas despu\u00e9s de realizada la inoculaci\u00f3n. El VSR es la principal causa de Infecciones Respiratorios Agudas Bajas (IRAB) en menores de un a\u00f1o y de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Se calcula que provoca un tercio de las muertes durante el primer a\u00f1o de vida; y en pa\u00edses en v\u00edas de desarrollo llega a representar el 97% de las muertes. \u00bfCu\u00e1les son las vacunas indicadas durante el embarazo? \u2022 Antigripal: una dosis en cualquier trimestre de la gestaci\u00f3n \u2022 COVID-19: una dosis en cualquier trimestre de la gestaci\u00f3n \u2022 Triple bacteriana acelular: una dosis en cada embarazo, a partir de la semana de 20 de gestaci\u00f3n \u2022 Virus Sincicial Respiratorio (VSR): una dosis en cada embarazo, entre las 32 semanas y 36 semanas y 6 d\u00edas de gestaci\u00f3n