Desde este s\u00e1bado los m\u00f3dulos de "Comer en Casa" se distribuir\u00e1n a familias de Rinconada, Arrayanal, La Esperanza, San Pedro, La Mendieta, Rosario de R\u00edo Grande y El Fuerte Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Asistencia Directa, comunic\u00f3 que desde este s\u00e1bado 13 de septiembre se realizar\u00e1 la entrega de las Unidades Alimentarias a familias titulares del Programa Comer en Casa de Rinconada, Arrayanal, La Esperanza, San Pedro, La Mendieta, Rosario de R\u00edo Grande y El Fuerte. En un trabajo articulado entre el equipo t\u00e9cnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades de municipios, comisiones municipales y Unidades de Gesti\u00f3n locales, se concretar\u00e1 el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios de la siguiente manera: S\u00e1bado 13\/09 Santo Domingo - 12 a 13 horas - Sal\u00f3n de Usos M\u00faltiples (SUM) Pucar\u00e1 - 13:30 a 14 horas - Sede Pucar\u00e1 Pan de Az\u00facar - 14:30 a 15:30 horas - Plaza Central Pozuelos - 16:30 a 17:30 horas - Escuela N\u00b0 114 Lunes 15 al s\u00e1bado 19\/09 Rinconada - 9 a 12 horas - Centro Vecinal de calle General Lavalle N\u00b06 Mi\u00e9rcoles 17\/09 Ci\u00e9nego Grande - 12 a 13 horas - Hoster\u00eda Lagunillas de Pozuelos - 13:30 a 14 horas - Sal\u00f3n de Usos M\u00faltiples (SUM) Martes 16\/09 Arrayanal - Comedor Municipal - 9 a 17 horas La Esperanza - oficinas de Desarrollo Humano, Avenida 9 de Julio S\/N - 9 a 17 horas San Pedro - CIC Barrio Nueva Ciudad, Avenida San Expedito esq. Ra\u00fal Alfons\u00edn de 9 a 17 horas La Mendieta - Comedor Evita, Avenida R\u00edo Grande S\/N - 9 a 17 horas Rosario de R\u00edo grande - CIC calle Gardel S\/N - 9 a 17 horas Mi\u00e9rcoles 17\/09 El Fuerte - CIC calle Gobernador Eugenio Snopek, barrio El Centro - 10 a 17 horas La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribuci\u00f3n con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado \u00danico de Discapacidad (C.U.D.).