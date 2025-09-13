Jujuy al d\u00eda \u00ae - En la ciudad de Rosario (Santa Fe) se est\u00e1 desarrollando en la presente entre el 9 y 13 de septiembre la 1ra Edici\u00f3n de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento con la participaci\u00f3n de los mejores atletas del pa\u00eds que compiten en disciplinas deportivas que forman parte del Ciclo Ol\u00edmpico. Jujuy, estuvo representado en Tenis de Mesa con 4 jugadores: Lautaro Aguaysol, Maciel Farf\u00e1n, Ana y Daniela Zapatero Heit, quienes consiguieron para la Provincia 3 medallas: 1 de Oro, 1 de Plata y 1 de Bronce. La medalla de Bronce vino de la mano de Daniela Zapatero Heit en la competencia individual de Damas, donde lleg\u00f3 hasta semifinales y no pudo con la rionegrina Aldana Gonz\u00e1lez Alvarado. A pesar de arrancar ganando el primer set, la patag\u00f3nica pudo reponerse en los sets siguientes y se impuso por 3 a 1 sobre la menor de las hermanas Zapatero Heit. Lautaro Aguaysol y Ana Zapatero Heit en los dobles mixtos, en un principio, hab\u00edan logrado medalla de bronce luego de ser eliminados por la pareja santafesina de Tom\u00e1s Joffre y Muriel Rajmil en un cerrado partido en el cayeron por 3 sets a 2. Sin embargo, a pesar de que no hubo ning\u00fan tipo de reclamo; la organizaci\u00f3n, luego de constatar una irregularidad reglamentaria en la otra pareja finalista, les otorg\u00f3 la medalla de Oro a Santa Fe y de Plata a Jujuy. "La m\u00e1s linda" de las medallas para Jujuy se logr\u00f3 en la competencia por Equipos Damas luego que las hermanas Ana y Daniela Zapatero Heit se impusieran en la serie final al equipo de R\u00edo Negro por 3 partidos ganados contra 1 perdido. El formato de la competencia de equipos fue similar al utilizado por el tenis en Copa Davis, es por eso que en esta definici\u00f3n fue clave - como en todo el evento - el triunfo que consiguieron las chicas en el partido de dobles. El festejo final por la medalla fue compartido con otros deportistas y dirigentes deportivos juje\u00f1os que, presentes en el estadio, alentaron sin cesar. Con el respaldo y constante acompa\u00f1amiento de la Secretar\u00eda de Deportes de Jujuy fue posible la intervenci\u00f3n del equipo Provincial en los JADAR y los tenimesistas juje\u00f1os respondieron nuevamente dejando en los primeros planos al deporte juje\u00f1o.