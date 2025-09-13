Close Menu
    sábado, septiembre 13

    Oficina Móvil para Personas con Discapacidad llega a Libertador y La Quiaca

    El dispositivo de asesoramiento integral estará el miércoles 17 en Libertador San Martín y el jueves 18 de septiembre en La Quiaca

    Jujuy al día ® – El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, informa que la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión continuará su despliegue territorial en diferentes localidades de Jujuy, con el objetivo de acercar información, orientación y acompañamiento a las familias.

    En esta oportunidad, el dispositivo estará presente en:

    • Libertador General San Martín: miércoles 17 de septiembre, en la Plaza Central (calle Belgrano frente al Municipio), de 8:30 a 12:30 horas.

    • La Quiaca: jueves 18 de septiembre, en el Centro Papa Francisco (calle Ejército del Norte y Cornelio Saavedra), de 9:00 a 12:30 horas.

    Durante las jornadas se brindará:

    • Asesoramiento Integral sobre pensiones no contributivas por invalidez laboral.

    • Orientación en trámites y gestiones, detallando dónde y cómo acceder a servicios y beneficios.

    • Atención al público: destinada a personas con discapacidad, sus familias y a la comunidad en general.

