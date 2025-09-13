Jujuy al d\u00eda \u00ae - Personal del Grupo Din\u00e1mico de Prevenci\u00f3n del Delito de la Polic\u00eda de Jujuy arrest\u00f3 a una mujer de 36 a\u00f1os, conocida en el \u00e1mbito delictivo como "mechera-descuidista", por un pedido de captura y detenci\u00f3n pendiente. La intervenci\u00f3n ocurri\u00f3 en la tarde del jueves, en avenida Italia y San Mart\u00edn, cerca de las paradas de colectivos, cuando el personal policial de civil y en motocicletas, realizaba recorridos preventivos. La mujer, al notar la presencia de los agentes, aceler\u00f3 su paso, lo que motiv\u00f3 su r\u00e1pida detenci\u00f3n. Al ser abordada por los agentes, la sospechosa fue identificada y, tras dar versiones contradictorias sobre su permanencia en el lugar, se solicit\u00f3 la colaboraci\u00f3n de personal femenino uniformado para un palpado superficial, al verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SI.F.CO.P), se constat\u00f3 que la mujer registraba un pedido de captura y detenci\u00f3n.Finalmente, la mujer qued\u00f3 a disposici\u00f3n de la justicia, donde se realizaron los tr\u00e1mites de rigor para su alojamiento.