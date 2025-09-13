Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un rinc\u00f3n escondido de Jujuy deslumbra con su belleza natural y con un paisaje que combina agua cristalina, cerros rojizos y un entorno selv\u00e1tico \u00fanico. Una propuesta distinta para quienes buscan turismo aut\u00e9ntico. Cada vez m\u00e1s viajeros buscan lugares alejados de lo masivo, donde la conexi\u00f3n con la naturaleza sea la protagonista. Jujuy, reconocida por sus monta\u00f1as de colores y tradiciones ancestrales, guarda un tesoro poco conocido que promete convertirse en un destino inolvidable. En medio de la vegetaci\u00f3n selv\u00e1tica, aparece un salto de agua rodeado de rocas rojizas y un ambiente agreste que transmite calma. Se trata de un sitio donde el agua pura, el silencio del entorno y la tranquilidad de los senderos hacen que la experiencia sea \u00fanica, muy distinta a la de los circuitos tur\u00edsticos tradicionales. Adem\u00e1s de su imponente belleza, este lugar esconde una fuerte conexi\u00f3n con lo ancestral. All\u00ed se hallaron restos de morteros que revelan que fue un espacio de encuentro y comercio para los pueblos originarios. Ese detalle hist\u00f3rico y cultural convierte al paraje en mucho m\u00e1s que una postal natural: es tambi\u00e9n un sitio de memoria viva. Qu\u00e9 se puede hacer en Cascada Colorada Los visitantes pueden disfrutar de caminatas entre senderos selv\u00e1ticos, refrescarse en el arroyo cristalino o simplemente contemplar el salto de agua de entre 7 y 8 metros de altura. Las rocas rojizas en contraste con el verde intenso de la vegetaci\u00f3n lo convierten en un escenario perfecto para la fotograf\u00eda de naturaleza. Muchos viajeros optan por llevar picnic y descansar bajo la sombra de los \u00e1rboles, mientras otros prefieren sumergirse en el agua fresca. La zona es ideal para quienes buscan desconexi\u00f3n total: aqu\u00ed el canto de los p\u00e1jaros reemplaza cualquier ruido urbano. Eso s\u00ed, es fundamental llevar calzado adecuado, agua y protector solar, adem\u00e1s de chequear el clima, ya que las lluvias pueden modificar el caudal de los r\u00edos. D\u00f3nde queda Cascada Colorada La Cascada Colorada se encuentra en el paraje El Fuerte, dentro del departamento Santa B\u00e1rbara, a solo 7 kil\u00f3metros de la localidad hom\u00f3nima. Desde San Salvador de Jujuy hay que recorrer unos 100 kil\u00f3metros para llegar a esta joya escondida que se abre paso entre cerros y vegetaci\u00f3n. El entorno corresponde a la regi\u00f3n de las Yungas juje\u00f1as, uno de los ecosistemas m\u00e1s diversos del pa\u00eds. Es justamente este marco selv\u00e1tico el que le otorga una atm\u00f3sfera especial al destino, ideal para quienes desean alejarse de lo comercial y sumergirse en paisajes intactos. C\u00f3mo llegar a Cascada Colorada La forma m\u00e1s pr\u00e1ctica de llegar es en veh\u00edculo particular. Desde San Salvador de Jujuy se toma la Ruta Nacional 66, luego la RN 34, y se empalma con la Ruta Provincial 1 hasta Santa Clara. Desde all\u00ed, se sigue por la Ruta Provincial 6 hasta la Finca Los Morteros, ubicada a escasos metros de la cascada. Tambi\u00e9n existe la opci\u00f3n de transporte p\u00fablico. La empresa Balut conecta San Salvador con San Pedro y desde all\u00ed se puede tomar un taxi compartido hasta El Fuerte. Aunque los horarios son reducidos, es posible organizar el regreso con anticipaci\u00f3n para disfrutar de un d\u00eda completo en este para\u00edso natural.