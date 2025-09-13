Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un operativo del Cuerpo de Infanter\u00eda de la Unidad Regional 4 permiti\u00f3 detener a un hombre de 29 a\u00f1os que llevaba envoltorios con sustancia blanquecina y una importante suma de dinero en efectivo. El procedimiento ocurri\u00f3 ayer, alrededor de las 10:30, en la esquina de Castrobarro y Julio Argentino Roca del barrio Patricias Argentinas de Libertador. All\u00ed, tres sujetos intentaron evadir a los efectivos durante un patrullaje preventivo, pero fueron interceptados. En la requisa, los polic\u00edas encontraron en la cintura de uno de ellos una ri\u00f1onera con varios envoltorios sospechosos y dinero, por lo que se dio intervenci\u00f3n inmediata a la divisi\u00f3n de Narcotr\u00e1fico. Adem\u00e1s, se secuestr\u00f3 la motocicleta en la que se desplazaba el detenido. El joven qued\u00f3 a disposici\u00f3n de la justicia, mientras que los otros dos fueron liberados al no registrarse elementos en su contra. La intervenci\u00f3n policial permiti\u00f3 desactivar una posible actividad de distribuci\u00f3n de drogas en la zona.