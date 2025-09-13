Jujuy al d\u00eda \u00ae - Mientras contin\u00faan las propuestas en distintos canchones, este s\u00e1bado participar\u00e1n de la tradicional Pintada Estudiantil. El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (InProJuy), a trav\u00e9s de su \u00e1rea de Juego Responsable, a cargo de Mar\u00eda Spengler, junto al Ministerio de educaci\u00f3n, contin\u00faa con las jornadas de acercamiento y concientizaci\u00f3n destinadas a estudiantes juje\u00f1os. Bajo el lema \u201cDecisiones que suman en el canch\u00f3n\u201d, el equipo de InProJuy, acompa\u00f1ado por profesionales del \u00e1rea de Educaci\u00f3n, propicia un espacio de di\u00e1logo y reflexi\u00f3n en el que se abordaron tem\u00e1ticas centrales para la juventud, tales como: Consumo problem\u00e1tico y la necesidad de diferenciar entre uso, abuso y adicci\u00f3n. Juego legal y juego ilegal, resaltando que solo el primero cuenta con respaldo oficial, premios garantizados y control estatal. Se\u00f1ales de alarma frente a conductas que pueden derivar en riesgos para la salud y el bienestar. El uso de celulares, dispositivos digitales y juegos online, sus consecuencias y la importancia de un manejo equilibrado y responsable. El reconocimiento de la terminaci\u00f3n de dominio \u201c. bet.ar\u201d como garant\u00eda de legalidad y seguridad en las plataformas digitales habilitadas. Cada una de estas instancias constituyen oportunidades valiosas para inspirar a las nuevas generaciones y brindar herramientas que fortalezcan una ciudadan\u00eda activa, cr\u00edtica y comprometida con su entorno. Pintada Estudiantil InProjuy participar\u00e1 este s\u00e1bado 13 de septiembre en la Ciudad Cultural de la Pintada Estudiantil, a partir de las 9.30 horas con una jornada de concientizaci\u00f3n sobre juego responsable, con diversi\u00f3n, juegos y premios para todos los asistentes.Tambi\u00e9n se sumar\u00e1 la Llama de InProjuy acompa\u00f1ando a los j\u00f3venes juje\u00f1os en esta jornada especial.Adem\u00e1s de los juegos, se ofrecer\u00e1n charlas informativas y recursos para aquellos que deseen profundizar en este tema.Juntos, por un juego responsable y por el bienestar de nuestra comunidad.